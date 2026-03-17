Maul: Lord en las Sombras, la nueva serie de Star Wars que llega a streaming y que traerá de regreso a uno de los siths más fuertes

Poco a poco hemos tenido más detalles sobre la nueva serie de Darth Maul que está a poco de llegar a streaming y la emoción de los fans de Star Wars está por los cielos, pues este sith se ha vuelto uno de los personajes más llamativos y que incluso ha tenido mayor desarrollo, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber para que no te pierdas ningún detalle.

Maul: Lord en las Sombras será el título de esta nueva entrega animada, donde lejos de buscar regresar al ahora triunfante Imperio Galáctico, este usuario de la fuerza busca venganza contra Darth Sidious en una historia situada temporalmente después de The Clone Wars.

¿De qué trata la nueva serie de Darth Maul?

Este proyecto dirigido por Dave Filoni contará lo que fue el nuevo ascenso de Darth Maul quien ha mantenido bajo perfil tras haber sido derrotado por Obi-Wan en la Amenaza Fantasma luego de haber sido partido a la mitad.

Si bien, en The Clone Wars tuvo un poco más de desarrollo junto a Savage y las Hermanas de la Oscuridad, donde incluso se le llega a ver como líder de los Mandalorianos, aunque esta serie centrada en este antagonista nos mostrará su faceta en los grupos criminales con el fin de debilitar el Imperio Galáctico liderado por Palpatine y su relación con una padawan sobreviviente a la Orden 66 y que pondrá en juego las ideologías tanto del lado luminoso como oscuro de la fuerza.

¿Cuándo se estrena la serie de Maul: Lord en las Sombras?

Se ha confirmado que la serie de Darth Maul llegará a la plataforma de streaming de Disney+ este próximo 6 de abril, en lo que se espera que sea una de las series más intensas del año, esto previo a la llegada de la película de The Mandalorian & Grogu, proyectos que poco a poco expanden más el universo de Star Wars.

Betrayal demands consequence.



The all-new series Star Wars: Maul - Shadow Lord streams April 6 only on @disneyplus. pic.twitter.com/aAWwEI5NP3 — Star Wars (@starwars) March 16, 2026

¿Cuándo salen los capítulos de la serie de Darth Maul en México?

Este proyecto contará con 10 episodios, mismos que estarán llegando de manera doble a la semana:

