3 ideas para llegar fácil y entrar rápido al México vs Portugal; te harán la vida más fácil para ir a la reinauguración del Estadio Banorte

La Selección Mexicana será la encargada de inaugurar el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) con un amistoso entre México vs. Portugal la noche de este sábado, 28 de marzo. Si en tus planes está acudir al partido y la reinauguración, aquí te compartimos 3 ideas para llegar fácil y entrar rápido al recinto. ¡Toma nota!

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3 ideas para llegar fácil y entrar rápido al México vs Portugal

A escasas horas del enfrentamiento entre la escuadra lusitana y la mexicana, el movimiento a las afueras del Coloso de Santa Úrsula ha comenzado, por lo que te compartimos 3 ideas para hacerte más sencilla y placentera tu visita si acudes al estadio esta tarde.

1) Tener saldo en tu tarjeta de débito o crédito y no tenerla apagada: El renovado Estadio Banorte aceptará pagos con cualquier tarjeta de débito o crédito, por lo que te recomendamos tenerla encendida y con saldo suficiente para evitar contratiempos o malos ratos al momento de pagar. No se aceptarán pagos con efectivo al interior del inmueble.

2) Salir con tiempo y checar en plataformas digitales cuánto se hace al Estadio Banorte: Debido a la magnitud del evento, se espera una gran movilización a las afueras y en la periferia del recinto, por lo que te recomendamos salir con tiempo y consultar diversas rutas. La apertura de puertas es a las 4:00 p.m., mientras que el partido dará inicio a las 7:00 p.m.

3) Lleva agua embotellada para hidratarte en el camino y evitar un golpe de calor: Mantente bien hidratado durante tu trayecto al estadio. Para este sábado se espera una temperatura máxima de entre 25°C y 27°C. Cabe mencionar que las botellas y termos no entran, por lo que te recomendamos terminar tus bebidas antes de ingresar.

¿Qué objetos NO entran al Estadio Banorte en el México vs. Portugal?

Esta es la lista de objetos prohibidos en el Estadio Banorte:



Alimentos y bebidas ajenas al lugar

Envases o termos

Carteles, mantas o banderas con mensajes ofensivos

Máscaras

Cigarros o vapeadores

Cámaras profesionales y computadoras

Mochilas, maletas o bolsas grandes

Drones y láseres

Bastones o selfie sticks

Objetos punzocortantes o explosivos

Mascotas

¿Cómo y dónde ver el México vs. Portugal gratis y en vivo, HOY 28 de marzo?

Sigue el partido amistoso de México vs. Portugal completamente gratis y en vivo por Azteca Deportes. La cobertura arranca en punto de las 6:50 p.m. a través de los siguientes medios:

