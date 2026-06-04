Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: cuándo será y quiénes más participarán

Está confirmado: Alejandro Fernández fue el artista elegido por la FIFA para interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Este momento será uno de los más emblemáticos del evento, pues combinará música, cultura y futbol antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, marcando oficialmente así el inicio de uno de los elementos más importantes del planeta.

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¿Cuándo cantará Alejandro Fernández en la inauguración del Mundial 2026?

Estamos a unos días de la ceremonia inaugural, la cual está programada para el jueves 11 de junio y comenzará entre las 11:30 y las 12:00 horas, de acuerdo con el cronograma presentado por la FIFA. Alejandro Fernández entonará el Himno Nacional Mexicano frente a miles de aficionados presentes en el estadio y millones de espectadores en todo el mundo antes del silbatazo inicial.

¿Qué artistas estarán en la ceremonia inaugural?

Pero eso no será todo; la FIFA tiene confirmados a varios artistas que buscarán representar la diversidad cultural de México y América Latina. Destacando artistas como Los Ángeles Azules, Belinda, Maná, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y Tyla. Esta combinación de géneros busca ofrecer un espectáculo atractivo para audiencias de distintas generaciones.

¿Por qué la elección de Alejandro Fernández ha emocionado a los fans?

Escuchar el himno antes de un evento deportivo suele llenar de orgullo a los equipos y aficionados. El hecho de que un icono de la música mexicana contemporánea como Alejandro Fernández vaya a abrir el primer partido de la jornada llena de orgullo a más de uno. Incluso el cantante ya compartió un mensaje en redes sociales donde expresó el orgullo que siente por representar a México en un evento de esta magnitud.

¿Estás listo para vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?