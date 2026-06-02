Copa Mundial de la FIFA 2026™: Lista de objetos prohibidos y permitidos para la inauguración en el Estadio Ciudad de México

Estamos a unos cuantos días de celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de los eventos deportivos más esperados del mundo. Es por eso que miles de aficionados asistirán al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México y deben tener en cuenta que hay nuevas reglas para el acceso establecidas por la FIFA. Se confirmó que ya hay una lista oficial de objetos permitidos y prohibidos, la cual no solo aplicará para la ceremonia inaugural que se celebrará el próximo 11 de junio, sino que quedará vigente para cada uno de los partidos en todos los estadios que serán sede. Aquí podrás conocer todo lo que está permitido y prohibido al momento de ingresar.

También te puede interesar: One Piece llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Luffy se pone la camiseta de Japón y apoya a la selección

¿Qué tipo de bolsas sí estarán permitidas?

De acuerdo con lo que informó la FIFA, únicamente podrán ingresar bolsos de plástico transparente, vinilo o PVC con dimensiones máximas de 30 x 15 x 30 centímetros. Si quieres ingresar con bolso de mano, debe ser compacto; también pueden ingresar carteras y billeteras que no superen los 11.5 x 16.5 centímetros. Cabe señalar que todos estos artículos serán revisados en los filtros de seguridad antes de entrar al estadio.

Estos objetos estarán completamente prohibidos

Recuerda que estos objetos se prohíben para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre ellos se encuentran:



Armas de cualquier tipo.

Objetos punzocortantes.

Gas pimienta.

Herramientas de trabajo.

Detonadores.

Tasers o dispositivos eléctricos.

Fuegos artificiales.

Bengalas y bombas de humo.

Cascos y artículos para ocultar la identidad.

Alcohol.

Alimentos.

Líquidos mayores a 100 ml.

Objetos voluminosos.

Maletas.

Bicicletas, scooters y patinetas.

Globos y artículos inflables.

Drones.

Equipo para transmisiones.

Cámaras profesionales.

Instrumentos musicales.

Megáfonos y dispositivos que hagan ruido.

Material pólitico.

Material que incite al odio y la discriminación.

Drogas.

Narcóticos.

Estimulantes.

Animales, excepto perros de servicio.

Mochilas y bolsas opacas.

Envases de vidrio o metal.

También debes tomar en cuenta que la FIFA también podrá prohibir cualquier objeto que considere riesgoso para la seguridad del evento.

¿Se permiten banderas y pancartas?

Sí, pero bajo ciertas condiciones. Debes tomar que, si llevas tus banderas o pancartas al estadio, estas deben estar fabricadas con materiales ignífugos y no podrán superar los 2 metros de ancho por 1.5 metros de alto. Cualquier objeto que supere esas medidas queda prohibido.