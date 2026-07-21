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Spider-Man: Un Nuevo Día sorprende con nuevo tráiler revelado durante el Fan Event en CDMX

Los asistentes al Fan Event en la Ciudad de México fueron los primeros en descubrir un nuevo adelanto de la próxima película del héroe arácnido.

Spider-Man: Un Nuevo Día sorprende con nuevo tráiler revelado durante el Fan Event en CDMX
Spider-Man: Un Nuevo Día sorprende con nuevo tráiler revelado durante el Fan Event en CDMX|IMB-FAN EVENT CDMX

Escrito por: Hugo Pantoja

Recientemente, durante el Fan Event celebrado en la Ciudad de México, se reveló de manera sorpresiva un nuevo avance de Spider-Man: Un Nuevo Día, en donde los asistentes pudieron conocer en exclusiva nuevas imágenes de la esperada película.

Información en proceso...

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