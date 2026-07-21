La La Land regresa a cines por sus 10 años de estreno: ¿Estará disponible en salas de México?

La La Land regresa a la gran pantalla. A través de un post en redes sociales, Lionsgate anunció el reestreno de la cinta protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, con motivo a su décimo aniversario. La ganadora al Oscar estará disponible en cines de Estados Unidos a partir del próximo 16 de agosto; pero ¿qué hay de México? ¿Los cinéfilos también podrán disfrutar de su reestreno aquí? Esto es lo que se sabe.

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A minor adjustment.



Celebrate the 10th anniversary of #LaLaLand in @Dolby Cinema at @AMCTheatres. Experience the film back on the big screen beginning August 16. Get tickets now: https://t.co/tr7cs5HYz7 pic.twitter.com/ET6pixrdW7 — La La Land (@LaLaLand) July 21, 2026

La La Land regresa a la gran pantalla: ¿Estará disponible en salas de cine en México?

De momento, el reestreno de la película sólo está confirmado en salas de cine de Estados Unidos, por lo que aún no se ha oficializado su llegada a cines mexicanos. No obstante, todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que el reestreno de LaLaLand sea anunciado en Latinoamérica, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales del complejo cinematográfico de tu preferencia, ya que su regreso a la gran pantalla sería por tiempo limitado.

¿De qué se trata La La Land?

Emma Stone y Ryan Gosling dan vida a Mia y Sebastian, una actriz y un pianista de jazz que caen perdidamente enamorados mientras buscan triunfar en el mundo del espectáculo en Hollywood. Sin embargo, sus metas y ambiciones personales terminan poniendo a prueba su noviazgo, dando como resultado una historia de amor que, sin duda, te sacará más de una lágrima.

¿Cuántos premios obtuvo La La Land?

Gracias a las impecables actuaciones de Stone y Gosling, así como la gran banda sonora, su fotografía e historia, La La Land arrasó en la temporada de premios. La cinta dirigida por Damien Chazelle obtuvo 14 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó seis: Mejor Director (Damien Chazelle), Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original (“City Of Stars”) y Mejor Diseño de Producción.

Aunado a las seis estatuillas doradas, la película también ganó 7 Globos de Oro, así como 5 Premios BAFTA y 8 Critics’ Choice Awards. A nivel global, la película ganó más de 240 galardones.

¿Dónde ver LaLaLand en México?

Mientras el reestreno en salas de cine de México se confirma, los fans pueden disfrutar de la película vía streaming, a través de la plataforma de Prime Video.