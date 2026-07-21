¿Las FILTRACIONES de Avengers: Doomsday son reales? Esto es lo que podríamos ver en la película tras la revelación del tráiler:

Este lunes amanecimos con el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, uno de los títulos más ambiciosos de todo el Universo Cinematográfico de Marvel y a decir verdad, también es una de las películas más esperadas del año, por lo que las filtraciones de hace unos meses que aquí te contamos podrían ser CIERTAS.

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Las presuntas filtraciones surgieron luego de que se revelara el tráiler en abril en la CinemaCon del pasado mes de abril, donde probablemente habrá un punto sin retorno dentro del mundo de los superhéroes, pues incluso hay quienes hablan de la muerte del Spider-Man de Tobey Maguire.

¿Qué pasará en Avengers: Doomsday según las filtraciones?

Según las filtraciones compartidas en redes más fuertes señalan que Doctor Doom dará origen al colapso del Multiverso debido a incursiones entre este buscando un universo donde su familia esté viva, por lo que los Vengadores, X-Men, Los 4 Fantásticos y demás superhéroes (y figuras) deberán de unirse para evitar una crisis que acabe con la existencia así como presuntamente habría matado a algunos héroes como al Spider-Man de Tobey Maguire, Wolverine de Hugh Jackman.

Aquí es donde Loki tomará un rol importante, pues una vez convertido en “El Dios de las Historias”, este tendría un papel “cósmico” similar al de los cómics en “Beyonders”, por lo que se vería obligado a rescatar a Steve Rogers (el de los eventos que hemos visto en las películas (Tierra-616) y lo enviaría a la Tierra-828.

Uno de los detalles más impactantes es que se ha rumorado que Doctor Doom sería un personaje oscuro con fines personales y que le daría un tono más serio a esta historia, pues aunque ya hemos visto a Robert Downey Jr. como Victor Von Doom, esta podría ser solo un truco para hacerse con la confianza de “los héroes más poderosos del planeta”.

¿Cuál es el reparto de Avengers: Doomsday?

Esta película que se estrena el próximo 17 de diciembre en cines de México mostrará una de las adaptaciones más grandes del MCU donde podremos ver a los siguientes actores dando vida a algunos de nuestros personajes favoritos:

