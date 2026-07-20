¿Cuándo es el estreno de ‘Avengers: Doomsday?; fecha OFICIAL de su llegada a cines en México, Colombia, Argentina y el resto de América Latina

'Avengers: Doomsday', es la continuación en el universo de Marvel, en el que se espera la participación de importantes actores y actrices, dándole vida a adorados superhéroes y a entrañables villanos.

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Después de una larga espera, se ha dado a conocer la fecha oficial de su estreno, especificando el día de llegada para cines de México, Colombia, Argentina y el resto de América Latina. Te los compartiremos para que sepas los días.

¿Cuándo sacan la película de 'Avengers: Doomsday'?

Ante el lanzamiento del tráiler de 'Avengers: Doomsday', se desataron todo tipo de rumores sobre su estreno, desde relacionados con su estreno hasta con la venta de los boletos para ser los primeros en verla. Por suerte, ya se ha aclarado todo lo que se sabe al respecto.

Hasta el momento la fecha oficial de estreno en México, Colombia, Argentina y el resto de América Latina se mantiene para el 18 de diciembre del 2026, permitiendo que todos puedan disfrutar de la esperada película. Siendo un día importante si deseas ver el multiverso que se avecina, en especial por la participación de diversos personajes de quienes creíamos que ya nos habíamos despedido.

¿Qué Vengadores salen en Avengers: Doomsday?

La nueva película de 'Avengers: Doomsday' se destaca por ser otro universo en el que veremos a otros vengadores participar. Dentro de los personajes que sobresalen en el tráiler, se destacan:



Los Thunderbolts

Los 4 fantásticos

Miembros de los X-men

Thor.

Bucky Barnes.

Namor

Shuri

Ant-Man

Regreso de Loki

La lista se hace cada vez más grande, ya que se espera el regreso de ciertos actores al universo de Marvel. Recuerda no perderte la venta de los boletos ya que será un estreno ampliamente solicitado por el público, en especial considerando los artistas que van a dominar las nuevas películas. No esperes más, agenda la fecha oficial del estreno para que lo puedas ver en México, Colombia, Argentina y el resto de América Latina. ¿Con quién planeas ir al cine?