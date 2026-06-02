One Piece llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Luffy se pone la camiseta de Japón y apoya a la selección

Ha comenzado la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Japón ya está calentando motores. Lo mejor de todo es el estilo con el que lo hacen, pues ya cuentan con una de las colaboraciones más inesperadas y emocionantes para los fans del anime y el futbol. Resulta que la selección japonesa de futbol anunció una alianza especial con One Piece, la obra creada por Eiichiro Oda, para apoyar a los Samurai Blue durante el esperado evento deportivo, el cual se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

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¿Cómo será la colaboración entre One Piece y la selección de Japón?

Para presentar esta increíble colaboración, la revista Weekly Shonen Jump presentó una portada especial donde aparece Monkey D. Luffy portando el uniforme oficial de Japón junto a un balón de futbol. Los fans de inmediato enloquecieron, pues incluso se cambió el color de su icónico sombrero, que ahora luce colores azul y celeste en honor a los Samurai Blue.

|Weekly Shonen Jump

Otra de las cosas que hacen que esta colaboración sea aún más impresionante de lo que ya parece a simple vista es que Eiichiro Oda participó directamente en la creación de ilustraciones promocionales que acompañarán a la selección durante el torneo.

Los jugadores recibieron un regalo inspirado en Luffy

De acuerdo con la información compartida por medios japoneses, los integrantes de la selección recibieron un sombrero de Luffy edición especial y exclusiva en color azul como símbolo de apoyo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El detalle de inmediato se viralizó entre los fans del deporte y el anime.

Habrá mercancía oficial de One Piece para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sí, de hecho, uno de los atractivos de esta colaboración será el lanzamiento de productos exclusivos inspirados en One Piece y la selección japonesa. Los fans podrán encontrar diferentes artículos especiales de One Piece relacionados con la selección japonesa, incluyendo accesorios, ropa y souvenirs que estarán disponibles durante los partidos mundialistas.

¿Quiénes son los Samurai Blue?

Samurai Blue es el apodo que tienen en Japón para la selección de futbol de aquel país. La idea de llamarles así tiene el objetivo de rendir homenaje a los guerreros de la historia japonesa que destacaban por sus valores de honor junto al color principal de su uniforme.