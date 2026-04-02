Conoce todo sobre el FIFA Fan Fest 2026 en CDMX: fechas, sede y precios

¡La justa veraniega está por llegar! El próximo 11 de junio dará inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un partido inaugural entre México y Sudáfrica en el renovado Estadio Banorte de la Ciudad de México. Para disfrutar del torneo como se debe, te compartimos todos los detalles sobre el Fan Fest que se llevará a cabo en la CDMX: fechas, sede, precios y más.

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¿En dónde será el FIFA Fan Fest 2026 de CDMX?

El FIFA Fan Fest de la Ciudad de México tendrá lugar en el Zócalo de la Ciudad, donde se espera la instalación de una pantalla gigante para que los aficionados disfruten de la fiebre del torneo en un ambiente de fiesta.

¿Cuál será el precio para asistir al FIFA Fan Fest 2026 en Ciudad de México?

La entrada es completamente GRATUITA. No obstante, deberás contar con un registro previo para poder ingresar, pues el cupo es limitado. Los accesos se solicitan a través de una página oficial que será habilitada por la FIFA en los próximos meses, por lo que te recomendamos estar atento si deseas acudir al evento.

Fechas del FIFA Fan Fest 2026 en CDMX

El FIFA Fan Fest de CDMX permanecerá abierto durante todo el torneo. Es decir, desde el día de la inauguración, que es el 11 de junio, hasta la clausura del evento, el 19 de julio.

¿Qué otras actividades habrá?

Además de pantallas gigantes para ver los 104 partidos del torneo, el FIFA Fan Fest de la CDMX también contará con otras actividades, como activaciones, oferta gastronómica, música en vivo, un museo interactivo sobre el fútbol y demás actividades de integración. También habrá Fan Fest en Monterrey y Guadalajara.

¿Cuánto dura la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá una duración de 39 días, en los que se celebrarán 104 partidos. Para este año, las sedes del evento son México, Estados Unidos y Canadá. El torneo arranca en tierras aztecas y finaliza en el país de las Barras y las Estrellas. En total, la Ciudad de México albergará cinco partidos.