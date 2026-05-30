Luto en la lucha libre: Fallece el luchador Tempo en trágico accidente tras supuesto conflcito vial en CDMX

En las últimas horas se dio a conocer la triste muerte del luchador mexicano Tempo, quien, de acuerdo con lo comunicado, perdió la vida la tarde de este 29 de mayo luego de sufrir un fatal accidente de motocicleta en la Ciudad de Mèxico.

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¿Qué se sabe sobre la sensible muerte del luchador Tempo?

Hasta el momento se ha revelado que el sensible fallecimiento del luchador Tempo se dio la tarde de este 29 de mayo del 2026 tras desatarse una supuesta riña durante un accidente de tránsito en Iztacalco, de la Ciudad de México, tras darse una supuesta riña en contra de un conductor de carga pesada.

Reportes indican que el luchador se transportaba a bordo de una motocicleta cuando se registró un supuesto altercado vial con el chofer de un camión de carga. Posteriormente, la riña escaló a un supuesto conflicto vial contra un camión de carga

¿Dónde ocurrió el incidente?

El conflicto vial se presentó en el cruce de Eje 3 Oriente (Avenida Francisco del Paso y Troncoso) y la calle Recreo, en la colonia Barrio Los Reyes. Durante el altercado, el luchador cayó de su vehículo mientras la pesada unidad siguió su camino, causándole la muerte. Es importante señalar que hasta el momento se desconoce cuál es el estado legal oficial de la situación.

¿Quién era el luchador Tempo?

El luchador Tempo, mejor conocido como "El Amo del Tiempo" fue un luchador profesional independiente de origen mexicano originario de la CMX. El gladiador destacó dentro de la escena de la lucha libre profesional independiente.

De acuerdo a lo que se ha señalado, la última pelea del luchador independiente "Tempo" ocurrió el pasado 20 de marzo del año en curso, aunque se ha señalado que acostumbraba tener presentaciones continuas.