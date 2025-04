Justin Bieber lanza desgarrador mensaje tras el fallecimiento de su abuelo

Justin Bieber ha compartido un emotivo y preocupante mensaje en sus redes sociales tras el fallecimiento de su abuelo, Bruce Dale, con quien en los últimos años logró construir un fuerte lazo. Aunque al principio no mantenían una relación cercana, el vínculo entre ambos fue creciendo con el tiempo, sin embargo, lo que más ha llamado la atención no solo fue la despedida, sino el tono del mensaje, que ha despertado preocupación entre sus seguidores.

“Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo. Hasta entonces, sé que me estás mirando. Probablemente sigas criticando a Beatty o Fagon por no haber tomado esa decisión en la esquina. Jajaja. Te echaré de menos. Me dolerá y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado”

Estas palabras hicieron que muchos fans interpretaran que el cantante atraviesa un momento emocionalmente difícil. Algunos incluso han expresado su inquietud ante la aparente alusión a querer “reunirse pronto” con su abuelo, lo que encendió las alertas en redes sociales. A pesar de esto, sus seguidores también le han mostrado un inmenso apoyo, enviándole mensajes de amor y contención en esta etapa tan sensible.

¿De qué murió el abuelo de Justin Bieber?

Bruce Dale, abuelo materno de Justin Bieber, falleció recientemente a los 63 años. Aunque no se ha hecho pública la causa exacta de su muerte, se sabe que enfrentaba problemas de salud desde hace tiempo. Justin siempre ha reconocido la influencia positiva de sus abuelos en su vida, y esta pérdida claramente ha sido un golpe fuerte para él.

Últimamente se ha visto a Justin con comportamientos extraños

En las últimas semanas, Justin ha sido visto actuando de forma inusual en público, lo que ha generado aún más preocupación entre sus fans. Apariciones con semblante triste, mensajes crípticos en redes y una actitud reservada han alimentado rumores sobre su estado emocional.

Testigos en un evento reciente lo describieron como “ausente” y “melancólico”.