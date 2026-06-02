Muere legendario entrenador de la NBA, miembro del Salón de la Fama, a los 79 años

La escena del basquetbol estadounidense se encuentra de luto por la muerte de Rick Adelman, legendario entrenador que llegó al Salón de la Fama y pasó a la historia del deporte como uno de los coaches con más juegos ganados. Tenía 79 años de edad.

No se ha dado a conocer cuál fue la causa de su fallecimiento, pero la NBA recordó su destacada carrera con un obituario y un comunicado en redes sociales. "Fue uno de los entrenadores más respetados y con mayores logros en la liga", dijo Adam Silver, comisionado de la NBA. "Su liderazgo, innovación y genuino amor por el basquetbol dejó una impresión duradera en varias generaciones de colegas y jugadores a lo largo de su trayectoria de 30 años. Era un brillante estratega y maestro del juego".

La Asociación Nacional de Entrenadores de Basquetbol fue el organismo que confirmó el deceso y también envió sus condolencias a la familia del legendario coach.

Quién era Rick Adelman

Su carrera profesional comenzó en 1968, con los San Diego Rockets. Luego de jugar por 7 temporadas de la NBA con 5 diferentes franquicias, Rick Adelman se convirtió en coach para los Portland Trail Blazers (a quienes llevó a las Finales en dos ocasiones), los Sacramento Kings, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors. Ganó 1,042 juegos en su carrera como entrenador, llegando al décimo lugar en la historia de la liga.

Fue el padre de David Adelman, actual entrenador de los Denver Nuggets y quien estuvo trabajando por 7 temporadas en el equipo antes de ser promovido a su puesto actual. Rick estuvo casado por 56 años con su esposa, de nombre Mary Kay, y tuvo 6 hijos contando a David.

Rick Adelman se retiró oficialmente en 2014 y vivió en la ciudad de Portland, donde a menudo asistía a juegos universitarios o de preparatoria, de acuerdo con Oregon Live. Entró al Salón de la Fama en 2021.