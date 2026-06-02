Muere exrival de México en la Copa Mundial de la FIFA del 2002, tras luchar contra grave enfermedad

Raúl Fernando Guerrón Méndez mundialista de la Selección de Ecuador, exrival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2002 falleció este 1 de junio en su país natal, esta información la dio a conocer la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), de acuerdo con los primeros informes, el exfutbolista sufría una grave enfermedad la cual era cáncer, y en sus últimas apariciones ante medios locales, el ecuatoriano comentó que, tenía 4 tumores en su estómago, por lo que, los médicos le habían sugerido operarse lo antes posible.

“He venido peleando durante varios meses, me hicieron una endoscopía y se reveló que tengo cuatro tumores en el estómago. Los médicos me dijeron que necesito operarme los más pronto posible”, habría comentado hace un tiempo para medios locales Raúl Fernando Guerrón Méndez.

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¿En dónde jugó Raúl Fernando Guerrón Méndez?

Cabe señalar que, Raúl Fernando Guerrón Méndez formó parte de la Selección de Ecuador, la cual fue dirigida en aquella justa mundialista por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, quien hizo que dicho país se pudiera clasificar a la Copa Mundial de la FIFA de 2002.

En esta justa veraniega, Guerrón pudo ser titular indiscutible en los tres juegos de su nación en la Fase de Grupos; la Tri se impuso a Croacia con un tablero de 1-0, posteriormente perdieron ante Italia 2-0 y finalmente fueron derrotados por los dirigidos por el Vasco Aguirre también con un marcador final de 2-1 a favor de México.

Este exrival del conjunto Tricolor era el hermano mayor de Joffre Guerrón, jugador que vistió los colores de varios grandes clubes de la Liga MX como: Pumas, Cruz Azul y Tigres. Raúl Guerrón se formó en la cantera del Deportivo Quito, para posteriormente unirse al Barcelona de Ecuador y Universidad Católica de Chile.

De hecho, fue el Deportivo Quito, quienes le dedicaron un mensaje de condolencias en sus redes sociales a los familiares de Raúl Fernando Guerrón: “Con el corazón hecho pedazos, por el sensible fallecimiento de una ex gloria de la institución y de la selección nacional. Todo nuestro cariño y apoyo a sus familiares y allegados, y en su honor guardaremos silencio todo este día”.

