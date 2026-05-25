Ni drones ni palos selfie: Esto NO podrás llevar a los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El reloj no se detiene y falta poco para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 tenga su gran inicio, por lo que todo tipo de dudas han comenzado a salir; por ello ahora te contamos todo aquello que ha quedado prohibido para ingresar a los recintos donde se llevarán a cabo los encuentros oficiales.

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En México, se vivirá la fiebre mundialista, pues serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey las sedes en que se llevarán a cabo enfrentamientos oficiales, por lo que la FIFA ha brindado una serie de protocolos que pondrán a prueba a los asistentes con el objetivo de mantener el orden y facilitar la buena convivencia.

Lista completa de objetos prohibidos por la FIFA para ingresar a los recintos:

Queda prohibido ingresar con tecnología y equipos de grabación.

No se puede ingresar con cámaras profesionales de ningún tipo

No se permite el ingreso de equipo fotográfico con lentes desmontables o teleobjetivos grandes.

Tampoco es posible ingresar con accesorios, como palos de selfie, trípodes y estabilizadores.

Queda prohibido ingresar con cámaras de acción estilo “GoPro” o drones independientes.

Bolsas, bolsos voluminosos y mochilas.

(Solo se permitirá el ingreso con bolsas pequeñas bolsas pequeñas y cangureras que cumplan con las medidas estándar propuestas por la FIFA).

Para animar durante los partidos:

Queda prohibida la entrada de instrumentos musicales como: Tambores, trompetas, vuvuzelas, matracas o megáfonos están prohibidos a menos que cuenten con una autorización previa de la organización.



Tampoco será posible el llevar mantas y banderas, aunque se ha señalado que existirán algunas permitidas, las cuales deberán contar con una estricta forma y tamaño, además de que no deberán contener ningún mensaje de carácter político, religioso o comercial.



Además, quedará prohibido acudir con bengalas, bombas de humo de colores, rayos láser y todo tipo de objetos que puedan ser lanzados.

Es importante señalar que tampoco será posible llevar sombreros de charro, vaqueros, revolucionarios o de ningún tipo de este estilo (solo aquellos que no tengan un tamaño voluminoso que no obstruya la visión de los asistentes podrán ingresar).

¿Por qué tanta restricción?

La fiesta futbolera, en especial dentro de países como México, se ha caracterizado por la fiesta, los sombreros, las máscaras, el ruido, los tambores y las emociones desbordantes. No obstante, todo esto pareciera quedar fuera de las nuevas reglas de la FIFA, que asegura que estas medidas están pensadas para garantizar la seguridad de todos los asistentes a la máxima fiesta futbolera en México, Estados Unidos y Canadá.

También es importante señalar que estas medidas ya han sido aplicadas en Qatar 2022, solo que para esta edición del 2026, serán reforzadas con la intención de prevenir conatos de violencia, problemas en cancha y todo tipo de alteraciones al espacio público.

