¿Es posible hacer el famoso sombrero de nachos de Gru?

La historia de la villanía de Gru ha traspasado fronteras, sin lugar a duda marcó a varias generaciones y muchos de los personajes se han ganado los corazones de los espectadores, como los minions, Agnes y el mismo Gru.

Las escenas a parte de divertidas siempre tienen ese toque de acción que más de uno ha deseado recrear, digo, ¿quién no quisiera tener su propio minion o su laboratorio para llevar a cabo sus macabros planes?

Pero sin duda alguna algo que ha llamado la atención de todos, tanto chicos como grandes, se trata del icónico sombrero de nacho que Gru muestra en Mi Villano Favorito 2, cuando está a punto de desenmascar a El Macho, ¿quién no recuerda y ama esa escena?

Sin embargo, la pregunta del millón es: ¿se podrá hacer un sombrero idéntico al que Gru utiliza? Pues prepárate porque aquí te tengo la receta para que puedas hacerlo.

Si eres fan de Mi Villano Favorito tienes que saber esto de Steve Carell.

Ingredientes

300 gramos de harina de maíz nixtamalizado

750 gramos de harina de trigo

Sal al gusto

750 mililitros de agua (de preferencia tibia)

Aceite en spray

Un sombrero de charro (que sirve de molde)

5 a 6 aguacates

Crema

Ajo

Cebolla (si te gusta)

Jitomate (si te gusta)

Jugo de limón

Papel aluminio

Descubre aquí el oscuro pasado de El Macho.

Procedimiento

Primero tienes que agarrar ese sombrero de charro y cubrirlo de papel aluminio, no queremos que se ensucie en el procedimiento y es escencial para utilizarlo como molde y que pueda encajar perfecto en la cabeza. Con el mismo papel tienes que elaborar esferas para que pueda rellenar el hueco del sombrero.

Recuerda darle una forma elevada a los bordes o el sombrero no podrá retener el guacamole y todo terminará en un horrible desastre que te llevará horas poder limpiar. Después de que tengas todo esto cubierto empieza a preparar la masa de tortilla.

Mezcla la harina de maíz nixtamalizado y 3 partes de harina de trigo con sal, revuelve con el agua tibia y amasa con las manos, tiene que quedar poquito elástica. Aplasta toda la masa hasta conseguir una capa ligeramente fina de la masa.

El sombrero cubierto de aluminio tienes que rociarlo con el aceite en spray y cúbrelo bien con la masa que ya habías extendido, asegúrate que no quede ningún espacio sin masa o tu sombrero quedará con hoyos por donde se podría quebrar.

Ahí te va un tip para que no se agriete tu sombrero: échale tantito aceite encima y después mételo al horno como a eso de 185 grados por 50 minutos. Después de eso sólo tienes que enfocarte en hacer el delicioso guacamole, yo te sugiero que lo prepares con su rica cebolla y jitomate, pero todo está a tu consideración, si odias la cebolla pues quítasela o si te gusta mucho ponle un montón, no importa.

¡Mientras hagas todo con cuidado la receta te saldrá a la perfección! Así que haz esta rica botana, compárteme en las redes de @aztecasiete qué tal te quedó.