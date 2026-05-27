OFICIAL: Así son las bolsas que podrás llevar al Estadio Ciudad de México si vas a algún partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a días de iniciar y el Coloso de Santa Úrsula ahora Estadio Ciudad de México será una de las sedes que albergue varios juegos de esta competencia veraniega, sin embargo, para poder entrar a este recinto, el organismo encargado de organizar este evento internacional ha revelado cuáles son las bolsas con las que podrán ingresar los aficionados.

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Las bolsas deberán medir 30 centímetros por 15 centímetros y 30 cm, además el material con el que estén fabricadas tiene que ser plástico transparente, PVC o vinilo.

En el comunicado que publicó la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26TM Ciudad de México con usuario en X como @MexicoCity26, se puede leer lo siguiente:

“Evita fuera de lugar: revisa el reglamento de bolsas permitidas. ¿Vas al Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Asegúrate de que tu bolsa esté lista para el día del partido. Todas las bolsas serán revisadas al ingresar, así que recuerda llevar solo lo necesario y ayuda a que el acceso sea más ágil en la entrada”.

🎒 Evita el fuera de lugar: revisa el reglamento de bolsas permitidas. ¿Vas al Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?



Asegúrate de que tu bolsa esté lista para el día del partido. Todas las bolsas serán revisadas al ingresar, así que recuerda llevar… pic.twitter.com/OrVHEb6ddb — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) May 27, 2026

¿Cuáles son los partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se darán en el Estadio Ciudad de México?

México vs Sudáfrica el 11 de junio en punto de las 13:00 horas-PARTIDO INAUGURAL

vs Sudáfrica el 11 de junio en punto de las 13:00 horas-PARTIDO INAUGURAL Uzbekistán vs Colombia el 17 de junio en punto de las 20:00 horas-Partido de Fase de Grupos

República Checa vs México el 24 de junio en punto de las 19:00 horas-Partido de Fase de Grupos

el 24 de junio en punto de las 19:00 horas-Partido de Fase de Grupos Cotejo de Dieciseisavos de Final el 30 de junio en punto de las 18:00 horas

Cotejo de Octavos de Final el 5 de julio en punto de las 15:00 horas

Datos que debes saber sobre el Estadio Ciudad de México

Este recinto ha albergado 3 ediciones de una Copa Mundial de la FIFA, la de 1970, la de 1986 y la de este 2026, con ello, el Estadio Ciudad de México se convierte en el primer coloso en poder recibir 3 inauguraciones de esta fiesta veraniega que se lleva a cabo cada 4 años.