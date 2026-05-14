¡Desde 20 pesos! Esto costarán las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, y así las puedes conseguir

Los coleccionistas de numismática y el fútbol están de fiesta, pues en las últimas horas el Banco de México (Banxico) emitió de manera oficial 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con lo que se ha señalado, las series se dividirán en tres tipos y cuatro variantes de diseño para cada una, siendo la más cara la de oro y la más económica la conmemorativa de 20 pesos.

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¿Qué se sabe sobre la serie de monedas coleccionables de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México?

Hasta el momento se ha revelado por parte del Banco de México que la serie de monedas coleccionables contará con una serie dividida en tres tipos: ORO - PLATA y BIMETÁLICAS, las cuales además tendrán cuatro variantes cada una. Dentro de los diseños se adelantó que serán inspirados en sedes nacionales de las fechas mundialistas, como CDMX, Guadalajara y Monterrey, y algunos otros lugares emblemáticos del país.

¿Cuánto cuestan y dónde se pueden conseguir?

De acuerdo con lo declarado por el Banco de México, será posible adquirir la mayoría de las monedas en sedes oficiales, como Casa de Moneda, y distribuidores autorizados, además de bancos como BBVA, Banco Azteca y Banorte, así como en los servicios de tienda en línea de Casa de Moneda. No obstante, se recomienda evitar la compra con revendedores y sitios no oficiales.

Monedas conmeorativas de 20 pesos

La serie de monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará disponible en sucursales bancarias a partir del lunes 18 de mayo.



Para clientes del banco seleccionado no habrá límite de piezas a obtener.

Para no clientes del banco, la obtención de piezas estará limitada a solo 150 piezas.

Tendrá un costo de 20 pesos.

Monedas de Plata de 20 pesos

La serie de monedas de $20 pesos, bimetálica de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estará disponible en sucursales bancarias a partir del lunes 18 de mayo.



Esta pieza no ha limitado su venta y se espera que el costo ronde los 2000 pesos.

Monedas de oro de 25 pesos

Moneda de 25 pesos en Oro

Esta pieza está fabricada con 1/4 de onza troy de oro puro (ley 0.999).

No se ha especificado un límite de piezas para su compra.

Se espera que la pieza tenga un costo de $60 mil pesos mexicanos.

La fiebre por la FIFA World Cup en México 2026 ya está a tope y, si buscas obtener una pieza de valor numismático y formar parte de la historia, algunas de estas piezas conmemorativas pueden ser tu mejor opción. Recuerda consultar información oficial para constatar costos y evitar fraudes.