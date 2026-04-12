Fechas y costos de la preventa de boletos para los Conciertos Inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como parte de los eventos previos a la fiesta mundialista que tendrá sede en la Ciudad de México, ya se han revelado los precios de la preventa de los conciertos inaugurales de la Copa del Mundial de la FIFA 2026, estos espectáculos se llevarán a cabo en el Auditorio Nacional, los cuales se llevarán el 9 y 10 de junio del presente año; el día en el que saldrán los tickets de este suceso serán el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de abril; cabe señalar que, hasta el momento no se han revelado los costos de los tickets.

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¿Quiénes son los artistas que se presentarán en los conciertos del Auditorio Nacional?

De acuerdo con una publicación de la cuenta oficial de Instagram de FIFA WORLD Cup 27TM Mexico City, los artistas que se presentarán son los siguientes: Alejandro Fernández, el Potrillo cantará el martes 9 de junio, para el miércoles 10 del mismo mes estará Carón León. Por otro lado, la Banda El Recodo, Carla Morrison, Timbiriche, Mijares, Emanuel, Lucero y la Orquesta Sinfónica de Minería también tendrá presencia en dicho espectáculo.

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Así puedes llegar al Auditorio Nacional de la CDMX

El Auditorio Nacional está ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, a un costado de Campo Marte, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Una de las vías más rápidas para llegar a este recinto es a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación naranja llamada Auditorio; o bien por la Línea 7 del Metrobús en la estación Auditorio.

¿Cuándo es el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

El partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dará el jueves 11 de junio del presente año en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana se medirá ante su similar de Sudáfrica en un cotejo que corresponde al Grupo A, este compromiso está programado para llevarse a cabo en punto de las 13:00 horas, tiempo de México.

Por otro lado, es necesario señalar que, el Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer estado de todo el mundo en poder albergar 3 juegos de una Copa del Mundo de la FIFA, el primero se dio cuando el Tricolor se midió ante la Unión Soviética en 1970, posteriormente en 1980 cuando Italia se vio las caras contra Bulgaria y ahora, la Selección Mexicana hará los suyo ante Sudáfrica en la fiesta mundialista del 2026.

