Filtran la fecha y el lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: ¡No será el 13 de junio!

¡Paren todo! Las invitaciones a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya han sido enviadas y no, la celebración no se llevará a cabo el 13 de junio en Rhode Island, como se venía especulando desde hace un tiempo. Un insider filtró la fecha oficial y el lugar de la unión matrimonial. ¿Una pista? Welcome to New York, it's been waitin' for you! Según reveló una fuente con conocimiento en el tema, la boda entre “tu maestra de inglés y tu profesor de gimnasia” se llevará a cabo el 3 de julio en la Gran Manzana.

¿Por qué Taylor Swift y Travis Kelce decidieron cambiar su boda al 3 de julio en Nueva York?

Según el insider, celebrar la boda en la finca de Taylor en Rhode Island sí era una opción. No obstante, la pareja desechó la idea para celebrar la unión en un lugar que pudiera albergar más personas, por ello decidieron mover la celebración a Nueva York. En cuanto a la fecha, se cree que la pareja quiere aprovechar el fin de semana largo del 4 de julio (Día de la Independencia en Estados Unidos), por lo que se espera una boda llena de fuegos artificiales.

Así ha sido la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron su relación en verano de 2023, luego de que el tight end de los Kansas City Chiefs hiciera público su intento fallido por darle a la estrella un friendship bracelet con su número telefónico durante uno de sus shows. Este gesto le pareció verdaderamente tierno a la madre de Tay, Andrea Finlay, quien instó a su hija a salir con el deportista ante su constante interés público.

“Empezamos a salir justo después de eso. Pasamos una cantidad de tiempo significativa sin que alguien lo supiera. Cuando fui a ese primer juego, ya éramos pareja”, reveló Taylor para la revista TIME, haciendo referencia a su primera aparición pública en el Arrowhead Stadium para apoyar a Travis.

Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más queridas en la industria del entretenimiento y el deporte. Tras poco más de dos años de relación, Travis organizó una tierna pedida de mano en su hogar en agosto de 2025. La pareja compartió el momento vía redes sociales, convirtiéndose en una de las fotos más likeadas del internet, con casi 40 millones de likes. Ahora, no queda más que esperar a que la pareja llegue al altar.