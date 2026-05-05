Estos son los mejores MEMES que dejó la Met Gala 2026

La Met Gala 2026 se llevó a cabo hoy lunes 4 de mayo. Este evento nació en 1948 como una cena de medianoche de la sociedad de Manhattan, sin embargo, el inicio de este suceso estaba lejos de ser un evento de glamour y lujo. Cabe señalar que, esta ceremonia es un espectáculo benéfico puesto que, todo lo recaudado de las entradas tiene como destino la Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte; sin embargo, las redes sociales no perdonaron y estos son los MEMES que dejaron las vestimentas de los famosos que desfilaron.

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Estos son los mejores MEMES que dejó la Gala Met 2026 hoy lunes 4 de mayo de 2026

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El Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. es un departamento especial, el cual es el en cargado de la preservación, exposición e investigación de la moda, eso sí conservando entre sus paredes la historia, es por ello que el lujo predomina en la celebración.

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Por otro lado, la Met Gala 2026 no sólo junta dinero para la exposición anual que se presente en el mencionado recinto, también funge como una de las fiestas más llamativas de inauguración.

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Para poder entrar a la Met Gala se debe contar con un acceso totalmente exclusivo y para que una celebridad pueda ser parte de este evento, el interesado debe pagar 100 mil dólares, lo cual convertido en la moneda mexicana vienen siendo uno millón 745, 720 pesos, o bien, también se puede asistir si es que se pertenece a una marca de lujo.

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Cabe señalar que, las marcas no cuentan con una total libertad para poder elegir a quienes ellos quieran, por lo que, las casas de moda tienen que enviar una lista previa a Anna Wintour, quien es la que decide quién entra y quién no.

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Es importante señalar que, la lista completa de invitados es un secreto, pero antes de que se llevará a cabo dicha gala, se filtraron algunos nombres.

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Anna Weyant

Lauren Wasser

Teyana Taylor

Sam Smith

Chloe Malle

LISA

Paloma Elsesser

Lena Dunham

Elizabeth Debcki

Misty Copeland

Alex Consani

Gwendoline Christie

Doja Cat

Sabrina Carpentes

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La temática de la Met Gala llevó como título: “La Moda es Arte”, y este concepto tiene como objetivo explorar entre el arte y la moda; por lo que, el código de vestimenta es tan sólo una guía para los invitados.

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La temática de la Met Gala llevó como título: “La Moda es Arte”, y este concepto tiene como objetivo explorar entre el arte y la moda; por lo que, el código de vestimenta es tan sólo una guía para los invitados.

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Tras un desfile lleno de celebridades, las redes sociales no perdonaron y dejaron los mejores MEMES sobre todo lo que ocurrió en este evento.