Los 7 mejores capítulos de Masha y el Oso para celebrar el Día del Niño en familia

Si estás buscando pasar el mejor Día del Niño con Masha y el Oso, la serie es una gran opción, pues tiene algunos de los episodios más divertidos y educativos para disfrutar con los más pequeños en familia. La serie, la cual puedes disfrutar por Azteca 7, es ideal para que los niños pasen un buen rato por su humor, mensajes positivos y aventuras llenas de imaginación.

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Los 7 mejores capítulos para el Día del Niño

Aquí te dejamos los 7 mejores capítulos, dónde verlos y por qué son perfectos para celebrar este 30 de abril con los más pequeños de la casa:

1. Se prohíbe despertar hasta la primavera

Un divertido capítulo en el que Oso se prepara para hibernar todo el invierno, pero Masha hace una pequeña aparición, pues no sabe que su amigo tiene que dormir.

2. Todo por un diente

A Masha se le cayó un diente y su amiga brujita le ayudó a encontrar un hada de los dientes y que así ella pueda pedirle de frente lo que sea.

3. Los rescatistas

Un divertido episodio donde los hambrientos lobos buscan rescatar quien sea para ser premiados con un poco de comida con la parrilla de Oso.

4. Inténtalo de nuevo

Masha y Oso se divierten con unos monos que llevan de un circo; la idea es ganar un triciclo, pero con lo que ellos no contaban es con que los monos les harían trampa para salirse con la suya.

5. Super Masha

Los niños tienen el poder de cambiar al mundo, y super Masha lo sabe. Ella se pondrá su nuevo traje de superheroína y saldrá al bosque a buscar quiénes de sus amigos dejan la duda.

5. La avena de Masha

Masha es una traviesa y muy creativa niña. Ahora buscará crear la avena más deliciosa del mundo y, mientras Oso no mira, preparará muchísima avena para sus amigas.

6. ¡Acción!

Cuando no se puede salir a jugar, Masha se vuelve una experta y descubre la forma perfecta de disfrutar el día aunque llueva, truene o relampaguee fuera de la casa.

7. Teatro de Variedades

Masha y Panda son los más traviesos de todos, y juntos acababan de romper el televisor de Oso. Tendrán que trabajar juntos para ocultarle lo que han hecho juntos.

¿Dónde ver Masha y el Oso Gratis?

No te pierdas ninguna de las travesuras de la pequeña “Masha y el Oso” a las 8:00 a.m. de lunes a jueves por la pantalla de Azteca 7.