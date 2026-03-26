¿Zendaya se retira? La actriz anuncia un descanso de la actuación: “Voy a desaparecer por un tiempo”

2026 es el año de Zendaya. La ex-chica Disney se ha convertido en una de las estrellas más codiciadas en Hollywood, por lo que no es sorpresa que desee “desaparecer” un rato para tomarse un descanso del mundo de la actuación; así lo dejó ver durante la promoción de la cinta The Drama, en la que comparte protagónico con Robert Pattinson. Durante una entrevista, la actriz reveló que, tras aparecer en cinco proyectos este año, lo único que quiere es un descanso; por lo que se retirará de manera temporal a finales de 2026.

"Solo espero que la gente no se harte de mí”, aseguró la actriz de Euphoria. “Agradezco mucho a cualquiera que apoye mis películas o mi carrera de cualquier manera; se lo agradezco profundamente. Espero que no se cansen de mí este año porque, les digo una cosa, después de esto, voy a desaparecer por un tiempo. Voy a tener que esconderme un poco", aseguró.

2026 is the year of Zendaya.



She teases her massive upcoming releases, from #Euphoria to #SpiderManBrandNewDay, in @Fandango’s Big Ticket interview for #TheDrama.



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¿Qué películas estrenará Zendaya en 2026?

Este 2026, Zendaya es el rostro de cinco de las películas más esperadas del año, además de protagonizar la última temporada de Euphoria. A continuación, los estrenos que tiene programados:

The Drama

Dirigida por Kristoffer Borgli para A24, The Drama sigue la historia de Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), una pareja que está a punto de contraer matrimonio. No obstante, su relación se desmorona días antes, a medida que se revelan oscuros secretos. Estreno en cines: 2 de abril.

The Odyssey

Película basada en el mito de Odisea, narrado por Homero. La cinta cuenta el viaje de diez años del rey de Ítaca, Ulises, también conocido como Odiseo, para regresar a su hogar tras la guerra de Troya. En el trayecto se tendrá que enfrentar con múltiples criaturas mitológicas, mientras recibe la ayuda de algunos Dioses. A la par, su esposa Penélope y su hijo Telémaco enfrentan sus propios problemas en Ítaca, pues la ausencia de Ulises ha hecho que nuevas personas busquen quedarse con la mano de Penélope y el trono. Estreno en cines: 16 de julio.

Spider-Man: Brand New Day

Zendaya está de regreso como MJ en la nueva cinta del superhéroe arácnido de Marvel: “Brand New Day”. La película ocurre cuatro años después de “No Way Home” y sigue la nueva vida de Peter Parker (Tom Holland) tras ser completamente olvidado, mientras que Spider-Man combate una nueva red de criminales en Nueva York. Estreno en cines: 30 de julio.

Dune 3 (Duna: Parte Tres)

La cinta se desarrolla 17 años después de la segunda entrega y marca el cierre de la icónica trilogía de Denis Villeneuve. Esta nueva película seguirá la historia de Paul Astreides (Timothée Chalamet), el líder mesiánico que conquistó el imperio galáctico con ayuda de los Fremen, y sus consecuencias como Emperador; mientras que su amada, Chani (Zendaya), está a la espera de su primer hijo. Estreno en cines: 17 de diciembre.

Euphoria 3

Si bien esta no es una película, también representa un proyecto importante en la carrera de la actriz. Esta nueva entrega será el cierre de la exitosa serie de HBO y explorará la vida adulta de sus protagonistas. Estreno en streaming: 12 abril.