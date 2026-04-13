AL MOMENTO: Arrestan a Brandon ‘Bug’ Hall, mejor conocido como “Alfalfa” de “Pequeños Traviesos”

Medios estadounidenses reportaron este lunes, 13 de abril, que el actor Brandon 'Bug' Hall ha sido arrestado por no presentarse a una audiencia judicial. Quien fuera conocido como estrella infantil por interpretar a "Alfalfa" en la película "Pequeños traviesos", inicialmente había sido citado por una multa de tráfico que le impusieron por no tener seguro de responsabilidad civil.

El arresto ocurrió en el estado de Ohio, de acuerdo con el portal especializado en celebridades TMZ. El actor de 41 años es originario de Fort Worth, Texas.

El incidente de tráfico en el que Brandon 'Bug' Hall se involucró ocurrió el 29 de octubre de 2024, mientras su audiencia estaba fijada para el 31 de diciembre de ese mismo año, pero el actor faltó.

Además de su interpretación como "Alfalfa" en la cinta de 1994, Hall ha participado en proyectos como "Querida, nos hemos encogido" (de 1997, tercera parte de la serie "Querida, encogí a los niños") y "American Pie: El libro del amor" (2009). También ha aparecido en series como "Castle", "Masters of sex" y "CSI".

Las polémicas de Brandon 'Bug' Hall, "Alfalfa" de "Pequeños traviesos"

No es la primera vez que Brandon 'Bug' Hall tiene problemas con las autoridades. En 2020 fue arrestado por presuntamente aspirar latas de aire comprimido en un hotel de Weatherford, Texas. Un familiar del actor había llamado a la policía y pedido ayuda por un posible caso de sobredosis.

En aquella ocasión se reportó que, según los policías involucrados, Hall había admitido su consumo de sustancias y no había opuesto resistencia.

En 2024 causó polémica en redes sociales porque, tras recibir a su primer hijo varón, publicó en X que ya tenía un heredero. Cuando le hicieron notar que él ya tenía 4 hijas, escribió: "dije 'heredero', no 'lavatrastes'".

Hace unos meses, Brandon 'Bug' Hall aseguró al periódico Daily Mail que había tomado un "voto de pobreza", se había mudado con su familia al campo para llevar una vida "fuera del radar" y se autoidentificaba como "extremista católico radical".