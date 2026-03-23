Barry Keoghan ya no quiere salir a la calle por las críticas a su físico. “Hay mucho abuso”

Ser un actor de Hollywood, desafortunadamente, se asocia con mostrar al mundo una apariencia hegemónica; en redes sociales puede prevalecer esta conversación sobre las celebridades más allá del talento o trayectoria. Barry Keoghan reveló recientemente en un podcast que las críticas hacia su físico se han vuelto tan constantes y severas que a veces ya no quiere salir a la calle.

Aunque las críticas hacia la apariencia física de Barry Keoghan han estado presentes desde sus primeros grandes proyectos cinematográficos, tras darse a conocer su rompimiento con Sabrina Carpenter, a finales de 2024, existió un resurgimiento de estos comentarios y burlas.

"Me hace no querer ir a lugares", dice Barry Keoghan de las críticas a su físico

"Hay mucho odio en internet", dijo Barry Keoghan para el podcast "The Morning Mash Up" recientemente. "Hay mucho abuso sobre cómo luzco".

El protagonista de "Saltburn" estableció una diferencia entre esa etapa que todas las personas pasamos, en la cual sentimos gran inseguridad por nuestra apariencia, y lo que él se encuentra viviendo actualmente. "Me ha vuelto inseguro. Ha hecho que me encierre dentro de mí mismo, que no quiera ir a lugares, que no quiera salir a la calle", confesó.

En un momento particularmente vulnerable, en el que decidió ser completamente honesto, Barry admitió que "se ha vuelto un problema" enfrentarse con el bullying en redes sociales. "Cuando empieza a mermar en tu arte se vuelve un problema, porque ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla".

Desde diciembre de 2024 él ya no tiene cuenta de Instagram oficial, a causa de los comentarios que recibió tras el rompimiento con Sabrina Carpenter. En el podcast aseguró que a veces sí entra a redes para ver las reacciones del público a noticias sobre sus proyectos, pero las reacciones "no son buenas".

Barry Keoghan agregó que una de sus preocupaciones es cómo va a lidiar su hijo, Brando, cuando vea los comentarios. "También es decepcionante para mi hijito, quien tiene que leer todo esto cuando crezca", dijo sobre el pequeño de 3 años, fruto de una relación anterior.