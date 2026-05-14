Britney Spears se pone a LADRAR en restaurante, y altera a comensales con un CUCHILLO

Menos de un mes después de haber salido de un centro de rehabilitación, Britney Spears se encuentra de nuevo en la polémica. Medios internacionales reportan que la cantante fue vista causando un disturbio dentro de un restaurante de Los Ángeles al que acudió con unos amigos.

Según fuentes anónimas declararon al portal de celebridades TMZ, la cantante llegó con un hombre y una mujer a un establecimiento llamado Blue Dog Tavern, en el barrio de Sherman Oaks. La acusan de alzar repetidamente su voz, gritar e incluso ponerse a "ladrar", lo cual causó molestia e inquietud entre los comensales. Las fuentes describieron la escena como "caótica" y "un poco triste".

Una persona que habría estado comiendo en el mismo restaurante reportó que supuestamente Britney Spears en algún punto pasó junto a su mesa sosteniendo un cuchillo; no estaba amenazando a nadie ni haciendo movimientos bruscos, pero según la fuente hubo miedo de que la cantante pudiera causar daño accidentalmente a ella misma o a otros.

También señalaron que Britney se puso a fumar cerca de la entrada, pero dentro del restaurante. Supuestamente, personal del establecimiento pidieron a su acompañante que la hiciera apagar el cigarro.

Las fuentes mencionaron que Britney y su acompañante masculino no identificado se estaban dando de comer en la boca y que ella le decía que lo amaba, aunque no queda claro si estaban jugando.

Britney Spears se defiende de las acusaciones sobre su comportamiento en restaurante

Un representante de Britney Spears declaró al medio TMZ que la situación había sido sacada completamente de proporción y que la cantante disfrutó una cena tranquila con su asistente y su guardaespaldas. "Ella solo estaba contando la historia sobre cómo su perro le estaba ladrando a unos vecinos", dijo el portavoz sobre lo que habrían escuchado los comensales del restaurante.

Britney Spears salió de rehabilitación en abril de 2026

Luego de que se diera a conocer que Britney Spears fue arrestada a principios de marzo por conducir bajo la influencia de sustancias, la cantante se internó voluntariamente en un centro de rehabilitación; estuvo en este lugar entre el 12 y el 30 de abril de 2026. Representantes han dicho a medios como Page Six que Britney se encuentra bien de salud y está recibiendo terapia de manera remota.