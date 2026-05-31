Dua Lipa y Callum Turner se casaron en secreto, estos son todos los detalles de su boda

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en secreto. La pareja habría contraído nupcias en una ceremonia bastante íntima que se llevó a cabo en el Old Marylebon e Town Hall en Londres, donde al parecer, sólo se invitaron a amigos muy cercanos y familiares, tanto de la cantante como del actor; es importante mencionar que, este lugar también celebró varios eventos importantes ya que es el favorito de grandes celebridades como: Ringo Starr, Liam Gallagher y Paul McCartney.

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Detalles sobre la boda de Dua Lipa con Callum Turner

De acuerdo con fotos de The Sun, Dua Lipa lucía muy feliz durante la ceremonia civil de la mano de su nuevo esposo, todo mientras que sus seres queridos lanzaban confeti y pétalos de flores; sin embargo, aunque sus bodas se mantuvieron discretas, sus atuendos tradicionales buscaban elegancia y un estilo clásico de boda.

La cantante tenía un traje falda personalizado, y de acuerdo con los primeros informes, era de Schiaparelli couture diseñado por Daniel Roseberry. Esta ropa consiste en una prenda de color marfil cady a la medida con los botones dorados y una falda asimétrica que complementaba el juego.

Dua Lipa también llevaba un sombrero de ala ancha de Stephen Jones con guantes blancos y unos zapatos puntiagudos. Callum Turner portó un clásico traje Ferragamo azul marino cruzado con camisa y una corbata.

Por otro lado, se ha informado que, esta celebración no será la única que se llevará a cabo, ya que Dua Lipa y su marido tienen previsto llevar a cabo una segunda boda, la cual durará tres días en Palermo, Sicilia. De igual forma ha corrido el rumor que, en esta ceremonia podrían estar famosos de la talla de Elton John, Simon Jacquemus, Simon Porte, Donatella Versace, Charli XCX y Mark Ronson.

¿Quién es Callum Turner?

Callum Turner es un actor reconocido del cine y de la pantalla chica, entre sus películas más destacadas aparece Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald y la adaptación de Jane Austen, Emma, entre otros. Así mismo su papel en la miniserie Master of the Air lo colocó como uno de los actores más prometedores; pero su talento no se da en el séptimo arte, sino también como modelo de las pasarelas.

