Guardaespaldas ROMPE el silencio sobre la polémica entre Chappell Roan y la hijastra de Jorginho

A casi una semana de que estallara la polémica por un incidente que ocurrió entre Chappell Roan y Ada, hijastra del jugador de futbol Jorginho Frello, el supuesto guardaespaldas de la cantante rompió el silencio y decidió tomar "la responsabilidad total" sobre la intimidación que ocurrió en contra de la niña de 11 años.

Cabe recordar que la controversia estalló el 21 de marzo, cuando el futbolista escribió en Instagram que un guardaespaldas que trabajaba para Chappell se había dirigido de manera "extremadamente agresiva" hacia su esposa e hijastra, quienes se alojaban en el mismo hotel que la cantante.

Guardaespaldas rompe el silencio sobre incidente con Chappell Roan y la hijastra de Jorginho

"Yo estaba en el hotel acompañando a otra persona, yo no era parte del equipo de seguridad de Chappell Roan", escribió el guardaespaldas Pascal Duvier en una publicación de Instagram. "Las acciones que tomé no fueron por parte de ella, su equipo de seguridad, su representante ni alguna otra persona".

Duvier también explicó cómo fue el incidente desde su perspectiva. Dice que reaccionó según su propio criterio "con base en información que tenía del hotel, situaciones que había atestiguado en días previos y el alto riesgo de seguridad en nuestra locación. Mi única interacción con la madre fue tranquila y con buenas intenciones", agregó.

Un portavoz de Chappell Roan había declarado previamente para el medio USA Today que el guardaespaldas no formaba parte del equipo de seguridad de la intérprete, y que ella había trabajado con el mismo personal este año en Australia, Francia y Sudamérica.

La cantante de "Good luck, babe!", quien visitó Brasil para presentarse en Lollapalooza, hizo un video hace unos días para aclarar que ese guardaespaldas no estaba acompañándola y que ella "ni siquiera había visto a una mujer con su hija". También pidió disculpas a la familia, diciendo que "no se merecían eso".

Así comenzó la polémica de Chappell Roan y la hijastra de Jorginho

Jorginho Frello explicó en su relato que su esposa, Catherine Harding, y su hijastra de 11 años estaban desayunando en el hotel cuando vieron a Chappell Roan. Ada, la niña, pasó junto a la mesa de la cantante para asegurarse de que fuera ella y sonrió, para luego regresar con su madre inmediatamente.

Sin embargo, un miembro de seguridad se dirigió a Catherine y Ada, hablando de manera "extremadamente agresiva". A la madre le dijo que no debería permitir a su hija "acosar" o "faltar al respeto" a otras personas, y también amenazó con presentar una queja al hotel.

El padre biológico de Ada es el actor Jude Law, expareja de Harding.