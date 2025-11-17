¿Chappell Roan regresa a México en el 2026? Después de su llegada al Corona Capital esto se sabe
Chappell Roan fue headliner del día sábado en el Corona Capital 2025, y después de un show de OTRO NIVEL muchos de sus fans se preguntan si es que la showgirl volverá a México en un concierto en solitario.
El pasado sábado 15 de noviembre Chappell Roan fue la artista headliner del Corona Capital, llenando el escenario principal con miles de personas quienes conociéndola ya desde hace años, o sabiendo poco o nada de su carrera, se dieron a la tarea de disfrutar de un show de otro nivel. Tal y como lo dijo en su presentación, fue la primera vez que pisó México y parece que sus fans mexas han logrado sorprenderla para bien, por lo que todos nos estamos preguntando cuándo es que se animará a venir sola, y los rumores dicen que esto podría suceder más pronto que tarde.
📷 | Chappell en día de ayer en su presentación en #CoronaCapital2025 🤍— Chappell Roan México (@ChappellRoanMex) November 16, 2025
(vía lalostereo en ingstagram) pic.twitter.com/w7zq1QKKUh
Con un público de alrededor de 75 mil personas (cifra estimada por Ocesa), Chappell Roan admitió que al ser la primera vez que visitaba México no sabía exactamente qué esperar, que tenía "dudas", las cuales claramente fueron disipadas esa noche del festival, entre gritos, coreos de sus canciones y hasta un fan project, la intérprete de 'Hot To Go' podría estar de regreso a tierras aztecas en marzo del 2026, esto de acuerdo a varios insiders que se dedican a "pronosticar" conciertos en México (los cuáles casi siempre se vuelven realidad).
🚨Después de su exitosa participación anoche, Chapell Roan estaría buscando volver a México el próximo año…#cc25 #coronacapital #ticketsmx pic.twitter.com/E5J1esCQOL— Tickets MX (@mx_tickets) November 16, 2025
Cabe además recordar que varios fueron los artistas que, después de haberse presentado en el Corona Capital 2025, confirmaron que regresarían a México en conciertos en solitario, tal es el caso de Marina (quien de hecho sería la primera vez que viene en un concierto sola a MX), y los Deftones, quienes ya confirmaron que regresarían el 29 de marzo del 2026.
¿Cuál fue el setlist de Chappell Roan en el Corona Capital 2025?
Un escenario, un vestuario muy al estilo de "La Llorona" o screaming banshee, Chappell Roan llegó con un setlist impresionante donde se incluyeron, obviamente, sus canciones más populares, un cover y una de las primeras canciones que lanzó como cantante:
- Super Graphic Ultra Modern Girl
- Femininomenon
- After Midnight
- Naked in Manhattan
- Guilty Pleasure
- Casual
- The Subway
- Hot To Go
- Barracuda (cover)
- Picture You
- Love Me Anyway
- The Giver
- Red Wine Supernova
- Coffee
- Good Luck Babe
- Kink is Karma
- California
- Pink Pony Club
Chappell Roan on performing at Corona Capital 2025 in Mexico 🇲🇽 🥹💕— Chappell Roan Philippines (@chappellroanPH) November 16, 2025
“I was really nervous to play this show because I’ve never played in Mexico before. I wasn’t sure, honestly, what the turn out was gonna be, so I’m glad, thank you for showing up, and this is so awesome.” pic.twitter.com/AptGpLBsAJ