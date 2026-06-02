Exesposa de James Van Der Beek se casa de nuevo, a 3 meses de la muerte del actor. “Nuestros corazones están llenos”

Heather McComb, quien fue esposa de James Van Der Beek entre 2003 y 2010, sorprendió en redes sociales al anunciar que se casó nuevamente; esta segunda vez contrajo nupcias con el también actor Scott Michael Campbell. Han pasado casi 4 meses de que el protagonista de "Dawson's Creek" falleció a los 48 años, a causa del cáncer colorrectal en etapa 3 que padecía.

Aunque ha llamado la atención en redes sociales el vínculo que McComb tuvo con el actor de "Dawson's Creek", su relación en realidad terminó antes de que James formara una familia de 6 hijos con quien ahora es su viuda, Kimberly Van Der Beek.

Heather McComb, exesposa de James Van Der Beek, se casa por segunda vez

Fue el 30 de mayo de 2026 que la actriz Heather McComb contrajo nupcias con Scott Michael Campbell. "Nuestros corazones están llenos y honrados por el amor de todos los que nos rodean", escribió. También aseguró que se trataba de un fin de semana "muy especial y realmente mágico".

McComb usó un vestido de encaje en tono hueso con cola larga y velo, además de una cruz con joyería colgada al cuello. La pareja se casó al aire libre en el estado de Montana, en una ceremonia que fue oficiada por la hermana de Heather.

La exesposa de James Van Der Beek ha dicho que comenzó su relación con Campbell en 2023, y en ese momento tenían más de 15 años de conocerse.

Así fue la relación de Heather McComb y James Van Der Beek

Heather McComb conoció a James Van Der Beek desde antes de que él alcanzara la fama gracias al programa "Dawson's Creek", que se transmitió originalmente de 1998 a 2003. La actriz ha descrito que para siempre lo siguió viendo como "inocente, amable y de corazón puro". Se casaron en 2003 y permanecieron juntos por el resto de esa década.

"Tengo el corazón roto por la pérdida de mi amado James. También estoy especialmente desconsolada por su increíble esposa, Kimberly, sus hermosos hijos y su increíble familia", escribió Heather tras la muerte de James Van Der Beek.

