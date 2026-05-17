Famosa actriz muere tras ser atropellada en la grabación de video

Ksenia Dobromilova una reconocida actriz de Rusia murió atropellada por un motociclista que iba a exceso de velocidad, la modelo se encontraba en la grabación de un video para su blog personal en Moscú. Los hechos se dieron cuando la producción estaba filmando, sin embargo, de acuerdo con los primeros informes, el equipo de trabajo no tuvo las medidas de seguridad necesarias.

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De acuerdo con los primeros informes, uno de los motociclistas perdió el control de su vehículo durante una maniobra y terminó impactando directamente con la también modelo rusa, quien estaba participando en la sesión de la grabación. En un video que circula en las redes sociales se puede ver el accidente, en donde tras el incidente, el conductor derrapa.

Por otro lado, las autoridades de Moscú ya iniciaron una investigación para determinar si el responsable del deceso de la modelo rusa tuvo la culpa. El conductor ya fue identificado como Maxim Zaviryukha, el cual en caso de ser declarado como culpable por violar las reglas de tránsito y a eso se le añadiría un delito más que sería homicidio culposo, por lo que, el implicado pasaría hasta 5 años en la cárcel.

|IG: dobromilova.k

Con la muerte de Ksenia Dobromilova, el tema sobre el debate de los protocolos de seguridad en sets de grabación se pone sobre la mesa, puesto que, exponen a los equipos que trabajan en producciones en áreas metropolitanas donde hay tráfico y circulación en exteriores.

¿Quién fue Ksenia Dobromilova?

Ksenia Dobromilova era una actriz y modelo de 34 años que murió luego de que fuera atropellada por un motociclista. La también modelo era reconocida por su carisma, de hecho, era una de las creadoras de contenido que se perfilaba para ser una de las figuras emergentes de su nación. En el 2023 sufrió un accidente de moto cuando luego de impactarse se rompió el brazo.

Colegas, seguidores y personas cercanas de la actriz fallecida le han dejado mensajes de condolencias en sus redes sociales, también recuerdan su talento y lamentan su deceso, el cual para muchos pudo haberse evitado si se hubieran tomado las medidas de seguridad adecuadas.

