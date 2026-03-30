Muere querido comediante y actor, tras luchar contra cáncer; tenía campaña de GoFundMe en su nombre

Este fin de semana se confirmó la muerte de Alex Duong, un querido comediante y actor estadounidense que estelarizó varios episodios de la serie policíaca "Blue bloods". Tenía 42 años de edad.

El intérprete había sido diagnosticado en 2025 de rabdomiosarcoma alveolar, un raro y agresivo tipo de cáncer en los tejidos. Esta información se dio a conocer en la página de una campaña de GoFundMe que se creó en su honor. Una noche antes del fallecimiento se anunció que Duong había entrado en choque séptico, una condición crítica.

"Él estaba cómodo y sin dolor, afortunadamente. Christina y Everest [su esposa e hija] pudieron verlo y él estaba lo suficientemente alerta para decirle adiós a su pequeña", dice el comunicado. "Estamos devastados, pero muy agradecidos por el apoyo, oraciones y generosidad que han mostrado en este momento inimaginable".

Quién era Alex Duong, comediante que murió de un agresivo tipo de cáncer

Alex Duong era originario de Texas, pero tenía ascendencia vietnamita y china, de acuerdo con Entertainment Weekly; era el menor de 6 hermanos. Se mudó a Los Ángeles cuando alcanzó la adultez, para perseguir una carrera en el entretenimiento.

Como comediante, su trabajó se centró principalmente en el stand-up; se presentaba en el famoso club "The Comedy Store", en West Hollywood. También participó en especiales de comedia televisados, participalmente en el formato 'roast'.

Tuvo apariciones en diversas series de televisión muy exitosas, como "Pretty little liars", "Everybody hates Chris", "Dexter" y la telenovela "The young and the restless" (en emisión desde 1973 en Estados Unidos). Una de sus participaciones más famosas en este medio se dio en la serie "Blue bloods", protagonizada por Tom Selleck.

Su diagnóstico de cáncer se dio a principios de 2025. Luego de que Alex Duong acudiera al médico por dolor detrás de su ojo izquierdo, se descubrió un tumor maligno que eventualmente le hizo perder parcialmente la vista.

Desde entonces, recibió fuerte apoyo por parte de la comunidad de comediantes de Los Ángeles. Incluso se hizo un show de comedia en su beneficio, para apoyarle con gastos médicos.

