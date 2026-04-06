Muere actriz de “Dexter” y “The X Files”, tras una batalla contra el cáncer

Este fin de semana se dio a conocer la muerte de Dee Freeman, actriz de reparto estadounidense que tuvo apariciones en una gran cantidad de series, entre ellas "Dexter" y "The X Files". Tenía 66 años de edad.

La noticia fue confirmada por su publicista y la familia de la intérprete también hizo un comunicado en redes sociales, donde confirmó que Freeman murió el 2 de abril tras una batalla contra el cáncer de pulmón. "Gracias a todos los que la apoyaron durante su batalla. La asombró saber a cuánta gente le importaba y la apoyaba. Sabemos que ella está en el cielo, siendo la fuerza de la naturaleza que era pero ahora con sus alas de ángel puestas", decía el comunicado.

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Quién era Dee Freeman, actriz de reparto que trabajó en "Dexter" y murió el 2 de abril

Nacida en el estado de Luisiana (Estados Unidos), en 1959, Dee Freeman debutó en televisión hasta los años 90 y tuvo una prolífica carrera como actriz de reparto. En el ámbito de las series, además de "Dexter" y "The X Files" tuvo apariciones en "Six feet under", "The shield", "Bones", "Cold case", "ER", "Seinfeld", "Kennan & Kel", "Party of five" y "Suddenly Susan".

Tuvo pequeños papeles en telenovelas tan exitosas como "The young and the restless", que está en emisión desde 1973. También apareció en algunas películas, donde compartió créditos con actrices como Lara Flynn Boyle ("Twin Peaks") y Talia Shire ("Rocky" y "El padrino"). Su último papel fue para la serie "Sistas", del actor y comediante Tyler Perry.

Asimismo, fue una importante actriz de teatro con más de 80 créditos. Entre ellos se encuentra la obra "Poison gun", inspirada en la historia de su familia y donde solo estaba ella en el escenario; antes de morir, se encontraba transformando el libreto en una novela, de acuerdo con Entertainment Weekly.

"No era solo mi cliente, era alguien a quien respetaba y admiraba", declaró su publicista, Desirae L. Benson.