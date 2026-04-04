7 animes donde el protagonista muere y que tienes que ver en abril 2026; te dejarán más que sorprendido

La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a historias con finales felices donde el protagonista triunfa ante el mal y los villanos mueren y pierden todas las batallas. Sin embargo, hay algunos animes donde esto no ocurre, es por eso que en esta ocasión te presentamos siete que definitivamente te dejarán con la boca abierta por el giro tan drástico que toma el rumbo del personaje principal.

¿Cuáles son los animes donde el protagonista muere?

Akame Ga Kill: Este anime de acción y fantasía se centra en Tatsumi, un joven que viajará hasta la capital para salvar a un grupo de personas que se encuentran en la pobreza. Al descubrir diversos problemas sociales y políticos se unirá a “Night Raid” para combatir las injusticias. En esta historia el protagonista se sacrifica y muere.



Este anime de acción y fantasía se centra en Tatsumi, un joven que viajará hasta la capital para salvar a un grupo de personas que se encuentran en la pobreza. Al descubrir diversos problemas sociales y políticos se unirá a “Night Raid” para combatir las injusticias. En esta historia el protagonista se sacrifica y muere. Banana Fish: Este anime de thriller criminal cuenta con 24 episodios, en ellos se desarrolla la historia de Ash Lynx, un joven de 17 años que busca descubrir un grupo criminal involucrada con una droga llamada “Banana Fish”. Tanto en el manga como en el anime el protagonista muere.



Este anime de thriller criminal cuenta con 24 episodios, en ellos se desarrolla la historia de Ash Lynx, un joven de 17 años que busca descubrir un grupo criminal involucrada con una droga llamada “Banana Fish”. Tanto en el manga como en el anime el protagonista muere. Death Note : Este anime de thriller psicológico se centra en Light Yagami, un inteligente estudiante que descubre un cuaderno mágico, en donde al escribir el nombre de una persona esta muere así que el joven lo usa para destruir criminales. Al final de la historia Light Yagami muere.



Este anime de thriller psicológico se centra en Light Yagami, un inteligente estudiante que descubre un cuaderno mágico, en donde al escribir el nombre de una persona esta muere así que el joven lo usa para destruir criminales. Al final de la historia Light Yagami muere. Cowboy Bebop: Este anime pertenece al género de ciencia ficción. Spike, Jet, Faye, Ed y Ein son los protagonistas, mismos que harán un viaje por el sistema solar viviendo distintas aventuras. Spike Spiegel morirá en este anime.



Este anime pertenece al género de ciencia ficción. Spike, Jet, Faye, Ed y Ein son los protagonistas, mismos que harán un viaje por el sistema solar viviendo distintas aventuras. Spike Spiegel morirá en este anime. School Days: Este anime pertenece al género de drama y romance. En esta historia conocerás el triángulo amoroso entre Makoto Itō, Kotonoha Katsura y Sekai Saionji . La historia está llena de tensión, infidelidades e incluso violencia. Makoto Itō muere al final de la historia.



Este anime pertenece al género de drama y romance. En esta historia conocerás el triángulo amoroso entre Makoto Itō, Kotonoha Katsura y Sekai Saionji . La historia está llena de tensión, infidelidades e incluso violencia. Makoto Itō muere al final de la historia. Akudama Drive: Este anime ciberpunk centra su historia en un grupo de criminales que serán contratados para llevar a cabo un delito (un robo) en el Shinkansen. La historia está llena de acción. La protagonista muere en este anime.



Este anime ciberpunk centra su historia en un grupo de criminales que serán contratados para llevar a cabo un delito (un robo) en el Shinkansen. La historia está llena de acción. La protagonista muere en este anime. Code Geass: Este anime se centra en Lelouch vi Britannia, un personaje de la realeza con la capacidad para leer mentes. Sin embargo, tendrá un final trágico ya que muere en la serie original Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2.

Así que ya tienes el plan perfecto para disfrutar y hacer un gran maratón, ¿cuál verás?