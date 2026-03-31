Muere emblemático músico de rock a los 75; había sido atropellado meses atrás

El pasado 30 de marzo se dio a conocer la muerte de Christopher North, músico de rock famoso por ser el tecladista de la banda Ambrosia, la cual alcanzó su mayor éxito en los años 70 y 80. La noticia se confirmó en las redes sociales de la agrupación originaria de Los Ángeles.

"Siempre recordaremos a 'Northwind' por su intensa y fiera presencia en el escenario, un legado que comenzó cuando fue descubierto tocando en un cuarto con poca iluminación, su instrumento con una botella de vino encima", decía el comunicado compartido por los compañeros de Christopher North en Facebook.

La causa de muerte no ha sido aclarada, ni tampoco más detalles. Sin embargo, se sabe que en años recientes North había enfrentado diversos problemas de salud, entre ellos "una valiente y exitosa batalla contra el cáncer de garganta", de acuerdo con el portal TMZ.

Hace algunos meses, en octubre de 2025, trascendió a nivel internacional que el tecladista había sido atropellado por un vehículo que iba a alta velocidad, mientras él caminaba hacia un restaurante; esta información la publicó originalmente el vocalista principal de Ambrosia, David Pack, quien en ese entonces aseguró que North estaba luchando por su vida.

Quién era Christopher North, músico de rock que murió a los 75 años

En 1970 Christopher North, junto con David Pack, Joe Puerta (bajista) y Burleigh Drummond (baterista), se convirtió en miembro fundador de la banda Ambrosia. Aunque estuvo fuera de la agrupación brevemente en 1977, formó parte de algunos de sus mayores éxitos como "Biggest part of me" y "You're the only woman (You & I)".

En el comunicado que anunció su fallecimiento fue descrito como "un mago del teclado, que trajo una intensidad sin igual y profundidad emocional en cada presentación". También lo llamaron "un verdadero artesano de la era del rock clásico", cuyas interpretaciones "serán eternas. Él era realmente único, amado por fans y compañeros de banda".