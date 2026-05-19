Muere Greg Hyman, creador de ICÓNICO juguete de Elmo, a los 78 años

Greg Hyman quien fuera el creador de Elmo, uno de los Muppet rojo y muy llamativo, murió el pasado 1 de mayo en una casa ubicada en Boca Ratón, Florida a la edad de 78 años; así lo dio a conocer su compañera Deborah, quien reveló esta información, pero no dio más detalles sobre la causa del fallecimiento de este mago de la electrónica e inventor de juguetes.

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¿Quién fue Greg Hyman?

Greg Hyman fue un veterano inventor de juguetes, sin embargo, en su trabajo tuvo un socio comercial llamado Larry Greenberg, esta pareja fue conocida gracias a sus innovaciones electrónicas, y uno de sus primeros proyectos fue un robot que hablaba llamado Alphie. De hecho, Hyman ya había creado una versión de juguete de Barney palante, el famosos dinosaurio morado de la famosa serie: “Barney y sus amigos” muy popular en la década de los noventas.

Uno de sus productos más populares se dio en Talking Barney de Hasbro, Baby All Gone de Kenner, Alphie el robot de Playskool y su UCSS Speech Technology de igual manera para Hasbro. Greg Hyman también fue miembro y fundador de los Sunshine Santas, el cual era un grupo de inventores independientes de juegos y juguetes que vivían en el Sur de Florida.

Sin embargo, fue en 1996 cuando Greg pudo hacer uno de sus juguetes más recordados al crear a Tickle Me Elmo de Tyco/F-P, Electronic. En esa Navidad la manía por dicho artículo arrasó en Estados Unidos, de hecho, este productor fue de los más comprados que al mismo Hyman le costó mucho trabajo adquirir una copia de su creación puesto que, el Muppet de Plaza Sésamo se ganó el cariño de los niños de toda la nación norteamericana, pero de igual forma a personas de cualquier edad.

¿Quién es Elmo?

Elmo es un personaje con pelo rojo, entre sus características sobresale que es curioso y sobre todo muy alegre, sin embargo, su risa es lo que lo hace reconocible; en el programa para niños de Plaza Sésamo pudo adquirir su propia sección la cual se llamó “El Mundo de Elmo”, la cual se creó para niños muy pequeños; de acuerdo con la caracterización de este peluche escarlata, éste cuenta con 3 años y medio de vida y su mejor amiga es Abby Cadabby, también cuenta con un pez como mascota que se llama Dorothy, entre sus pasatiempos de este ser, gusta de montar en triciclo, bailar, cantar y tocar un piano de juguete.