Dicen que Kim Kardashian demandará a su hermana, Kourtney Kardashian, por problemas dentro de su reality show.

Tras darse a conocer que Kourtney Kardashian le puso una inédita condición a los productores del reality show, Keeping Up With The Kardashians, se rumora que Kim Kardashian demandará a su hermana.

La petición de Kourtney Kardashian consistió en evitar que sus hijos Penélope, Mason y Reign aparezcan en el programa, pues quiere cuidar su privacidad ahora que están creciendo.

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Una fuente cercana a la influencer de 40 años, reveló para la revista People, que el deseo de la celebridad consiste en alejar a sus hijos de los reflectores.

Kourtney tiene muy claro que será beneficioso para todos filmar menos secuencias para el programa. Ahora que sus hijos se están haciendo mayores, son cada vez más conscientes de los efectos de la exposición mediática. Quizá son muy jóvenes todavía, pero de aquí a unos años podrán leer directamente las cosas tan desagradables que ya están escribiendo algunos sobre ellos

Kourtney es más protectora con sus hijos, quizá porque finalmente se ha dado cuenta de los problemas que puede generar esta situación a largo plazo.

Kourtney quiere tiempo a solas para para crear nuevos proyectos profesionales y pasar tiempo con su familia. Sin embargo, a Kim Kardashian no le hizo ninguna gracia la idea de su hermana, pues planea contratar un abogado para que dictamine si su hermana está faltando al contrato laboral que tienen.

Kendall Jenner sí apoya a Kourtney, pues en un entrevista en The Ellen Degeneres Show, confesó que estaba bien poner límites:

Creo que Kourtney quiere establecer ciertos límites, lo cual es completamente comprensible. Siempre mantuve mi vida privada al margen, por lo que siempre fue normal para mí, pero hubo un momento en que ella hablaba de su vida cotidiana, así que es un cambio, y todos tomarán un tiempo para entender la idea

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