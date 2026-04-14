¿Quién tiene más dinero, Zendaya o Tom Holland? Esto se sabe sobre su patrimonio

Zendaya y Tom Holland no solo son pareja, también se han consolidado como dos de las estrellas mejor pagadas de Hollywood gracias a sus proyectos, películas y lucrativos contratos publicitarios. Esto ha despertado la curiosidad de sus fans, quienes se preguntan quién de los dos tiene más dinero y cuál sería su fortuna en conjunto, especialmente ante los rumores de una supuesta boda secreta.

¿Cuál es la fortuna de Tom Holland, el actor de “Spider-Man”?

Tom Holland tendría un total de 25 millones de dólares como patrimonio, según cifras del portal especializado en personalidades de Hollywood y la industria del entretenimiento Celebrity Net Worth. }

Según este portal, la riqueza del actor comenzó a aumentar rotundamente después de protagonizar “Spider-Man: Homecoming” para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pues rápidamente ganó fama y apareció en más proyectos cinematográficos de esta historia, con “Far From Home”, “No Way Home” y este año “Brand New Day”.

Su salario habría aumentado conforme pasaban los años, de 250 mil dólares hasta los 5 millones de dólares, según reportes.

¿Cuál es la fortuna de Zendaya, la actriz y modelo de “Euphoria” y “Dune”?

Zendaya tendría un patrimonio de 40 millones de dólares, casi el doble que el de su pareja, Tom Holland. La también modelo ha reunido esta gran cantidad de dinero debido su versatilidad en la industria.

A lo largo de su carrera ha aparecido en videos musicales, comerciales de importantes marcas de moda y series y películas exitosas, como “Spider-Man”, “Rivales”, “El Gran Showman”, “Malcolm & Marie” y la serie “Euphoria”, donde también funge como productora.

¿Cuál es la historia de amor entre Tom Holland y Zendaya?

Zendaya y Tom Holland se conocieron durante el rodaje de “Spider-Man: Homecoming”, en donde él protagoniza al superhéroe y ella es su amada. Su historia de romance pasó de la ficción a la vida real y rápidamente comenzaron a salir, se hicieron pareja, aunque suelen ser distintos a cualquiera de las celebridades de famosos, pues mantienen su vida privada lejos de las cámaras.

Zendaya y Tom Holland son una de las parejas favoritas de Hollywood.|(Instagram de Zendaya)

Holland y Zendaya están comprometidos desde diciembre de 2025, y a pesar de que se rumora que ya se casaron en secreto, la realidad es que todavía no han llegado al altar, según dijo la actriz en el programa Jimmy Kimmel Live!.

¿Qué películas y series van a estrenar Zendaya y Tom Holland en 2026?

Zendaya y Tom Holland siguen cosechando dinero para su patrimonio juntos, y este año 2026 ambos tienen varios proyectos que van a estrenar y que, por supuesto, les darán jugosas ganancias.

ZENDAYA ESTRENOS 2026

Spider-Man: Brand New Day (31 de juio)

La Odisea (17 de juilo)

Euphoria: temporada 3 (12 de abril)

The Drama (9 de abril)

Dune: parte 3 (18 de diciembre)

TOM HOLLAND ESTRENOS 2026