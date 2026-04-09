¡Robert Pattinson hermano, ya eres mexicano! El actor se vuelve viral al prepararse una michelada, ¿lo hizo bien?

Robert Pattinson se ha hecho viral luego de que el actor saliera en un video donde se está preparando una michelada; esta bebida típica mexicana que nació en los tianguis de la capital en la CDMX, ahora ya ha traspasado fronteras y ahora personajes de la farándula incluso de la talla de este referente de Hollywood disfrutan de esta combinación de cerveza, chilito, limón y demás ingredientes que la caracterizan.

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¿Robert Pattinson preparó bien su michelada?

Robert Pattinson aparece en un video donde se está preparando una michelada, el actor toma un vaso de vidrio y le exprime un poco de limón; sin embargo, de igual forma hace que el jugo se quede en la orilla de este recipiente para posteriormente escarchar con lo que parece ser un polvo de chile, en otra toma se alcanza a ver que tiene a la mano 3 distintas salsas, después le coloca bastantes hielos y más juego de limón, salsa Maggi e incluso un tipo de salsa picante.

¿Cómo se prepara una michelada?

Existe una gran variedad para preparar una michelada, sin embargo, la bebida que se ha caracterizado por ser un clásico de la CDMX, tiene tres ingredientes claves que son: la cerveza, el limón en la orilla y la escarcha de sal, miguelito o cualquier tipo de chile en polvo; de ahí en fuera, se le puede añadir algunas salsas y las que más se ocupan son Maggi, picantes entre otras.

¿Cuál es la historia de la michelada?

Aunque la michelada se hizo popular en los tianguis y puestos de la esquina de la CDMX, esta bebida pudo haber sido creada en la Huasteca en San Luis Potosí. De hecho, una de las leyendas que apunta a su invención es que se dio en el Club Deportivo Potosino, y al parecer la primera persona en pedir una michelada sin saber que así sería llamada fue el tenista Micher Ésper, quien acostumbraba a pedir una cerveza rubia (clara) con limón, sal, hielo y un popote, una combinación muy extraña para aquellos tiempos.

La bebida se fue haciendo popular, por lo que, dentro del club algunos otros socios comenzaban a pedir una cerveza como la de Michel, y fue así como eventualmente esta bebida se fue convirtiendo en un fenómeno, por lo que fue llamada como “Michelada”, en honor al tenista; por otro lado, un rumor que circula respecto a su creación es que, la palabra Michelada es una contracción de las palabras “Mi Chela Helada”, “Chelada” o “Chela Helada”.