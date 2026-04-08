¿Quiénes son Teenage Kix en The Boys y qué poderes tienen?

Hoy miércoles 8 de abril de 2026 se pudieron estrenar los primeros dos capítulos de la quinta temporada de The Boys, y aunque estos dos episodios son dignos de la continuación de la serie fueron los Teenage Kix; este grupo de superhéroes son parte del catálogo de Vought International, y están diseñados para poder diversificar su presencia en los espacios públicos.

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Los Teenage Kix son parte del Universo de The Boys, y dicho grupo de superhéroes está conformado por jóvenes que tienen el compuesto V, y además son miembros de la Generación Z, pero otros más también forman parte de la generación Alpha. Sin embargo, en la serie, los integrantes de este grupo son: Condesa Crow, Jetstream, Hard Rock y Sheline ; su llegada de dichos superdotados retoma los elementos de los cómics originales, los cuales fueron creados por Garth Ennis y Darick Robertson.

En este Universo, los Teenage Kix ya estaban como un grupo secundario de la historia en The Boys, de hecho, funcionaban como la extensión de la marca de Vought, y en la quinta temporada se les dará más protagonismo en los nuevos capítulos.

Así serían los adolescentes con Compuesto V

La escuela de Godolkin que aparece en el Spin Off de The Boys, es un colegio donde se ve cómo es que los adolescentes se comportarían si tuvieran poderes; y los Teenage Kix, son un grupo que hacen alusión a los equipos de jóvenes superhéroes como los de otras franquicias: Teen Titans de DC, o como Young Avengers de Marvel.

Así como los 7 de Vought, los Teenage Kix son un equipo que se dedican a capturar a los Starlighters, quienes son recluidos o llevados al “Campamento de la Libertad”.

¿Cuáles son los poderes de los Teenage Kix?

La Condesa Crow, tiene como poderes la comunicación con los cuervos y el control que les proporciona.

Sheline es otro de los personajes más ligados con Vought, es una imagen de la mercadotecnia de este imperio en The Boys; además promociona sus productos de bebidas que son bajas en calorías y en bienestar; entre sus poderes felinos cuenta con mucha fuerza, garras retráctiles y agilidad. Al igual que los gatos suele expulsar bolas de pelo y además ocupa una caja de arena enorme.

Jetstream es otro de los superhéroes mejor patrocinados por Vought; y sus poderes son el vuelo, al igual que tiene habilidades ocultas que todavía no son descubiertos por completo.

También está Rock Hard, este es un personaje muy dominante, y es que en el nombre lleva sus poderes puesto que, dentro de sus habilidades cuenta con una resistencia muy poderosa, y eyacula lava y esto es una clara parodia de Ben Grim, la Mole en Marvel.

¿Cuándo se estrenarán los capítulos de la quinta temporada de The Boys?

Miércoles 8 de abril-capítulo 1 y 2

Miércoles 15 de abril-capítulo 3

Miércoles 22 de abril-capítulo 4

Miércoles 29 de abril-capítulo 5

Miércoles 6 de mayo-capítulo 6

Miércoles 13 de mayo-capítulo 7

El miércoles 20 de mayo se llevará a cabo el capítulo final de la serie de The Boys que concluye con 5 temporadas

