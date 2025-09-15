¿BLACKPINK dará concierto en el Estadio GNP de la CDMX? Crecen los rumores
¡Esto es TODO lo que sabemos sobre este concierto de BLACKPINK en México que podría pasar pronto!
Conforme pasan los días cada vez suena con mayor fuerza el rumor de que la agrupación de K-Pop conocida como BLACKPINK ofrecerá al menos un concierto (o más) en el Estadio GNP de la Ciudad de México en 2026 y nosotros te contaremos todos los detalles sobre esta teoría que emociona a todos los blinks.
Luego de que este grupo formado por Jisoo, Lisa, Rosé y Jennie iniciara su gira mundial llamado ‘DEAD LINE’ mucho se ha hablado sobre nuevas fechas en México y Latinoamérica, lo que ha despertado todo tipo de suposiciones por parte de sus fans, mismas que cada vez tienen más sentido aunque siguen siendo eso, suposiciones pues no se ha hecho nada oficial, aunque el Estadio GNP sería el recinto ideal para este show.
¿Cómo tomó fuerza el rumor del concierto de BLACKPINK en México?
Cabe mencionar que el conjunto furor de K-Pop ha iniciado hace un par de meses su gira mundial donde se estarán presentando en países como Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, España, Inglaterra, Taiwán, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Japón, por lo que los fans esperan que una vez terminada esta primera parte de su tour, puedan presentarse en Latinoamérica.
Como si esta gira no fuera suficiente, BLACKPINK está por lanzar su tan esperado tercer disco, para finales de este año por lo que se cree que esté acompañado por una nueva gira mundial con un mayor alcance que promocione este regreso y que abarque a países como México, donde estas artistas tienen una gran base de seguidores.
¿Qué es lo que sabemos sobre este nuevo disco?
Yang Hyun Suk, el fundador de la empresa YG Entertainment, que tiene firmada a BLACKPINK confirmó hace unas semanas que están trabajando intensamente que la agrupación lanzará un disco de música nueva este 2025, en lo que vendría siendo su tercer disco de estudio tras tres años de su último material discográfico.
Su sencillo ‘JUMP', fue el primer adelanto de lo que será esta nueva era de una de nuestras bandas de K-Pop, por lo que tenemos que estar al pendiente sobre cada actualización que llegue a confirmar el concierto de BLACKPINK en CDMX en los próximos meses.