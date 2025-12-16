Concierto de TOTO en el Palacio de los Deportes de la CDMX: Horarios, setlist y las mejores rutas

Este martes 16 de diciembre se llevará a cabo el gran concierto de la banda estadounidense TOTO en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México , donde revivirán grandes éxitos en lo que será una noche mágica, donde además estarán acompañados por Christopher Cross.

TOTO ha sido una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, quienes en la década de los 80’s irrumpieron en todo el mundo con su sonido rock y pop, dando grandes hits que a día de hoy suenan y conectan con la audiencia a décadas de sus lanzamientos tales como "Africa" o "Rosanna", mismas que no pueden faltar en su setlist.

¿Cuál será el setlist de TOTO en el Palacio de los Deportes de la CDMX?

Durante esta reciente gira la agrupación ha presentado un setlist muy similar, por lo que podríamos escuchar el siguiente repertorio repleto de hits eternos como:



Child’s Anthem

Carmen

Rosanna

99

Mindfields

Pamela

I Won’t Hold You Back

Angel Don’t Cry

Georgy Porgy

White Sister

I’ll Be Over You

Stop Loving You

I’ll Supply the Love

Hold the Line

Africa

¿A qué hora inicia el concierto de TOTO en el Palacio de los Deportes?

Si bien, se ha confirmado que TOTO saldrá en punto de las 8:00 pm, es importante que recuerdes que Christopher Cross será el artista que abrirá la noche y quién estará cantando sus mejores éxitos a las 7:00 pm, siendo que los accesos abrirán un par de horas antes.

El artista Christopher Cross ha ganado gran popularidad a través de los años, sobre todo al ser ganador de un Óscar, un Globo de Oro y cinco Premios Grammy, por lo que es un acto que no te puedes perder.

¿Cómo llegar al Palacio de Los Deportes al concierto de TOTO?

El mítico Palacio de los Deportes se encuentra al oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztacalco, justamente sobre la avenida Río Churubusco y Viaducto Río de la Piedad y para llegar en transporte público tienes varias opciones, de las cuales las mejores son:

Metrobús: Si eliges este transporte, deberás bajar en la estación Goma o Iztacalco de la Línea 2 (color morado), la que va de Tepalcates a Tacubaya. Deberás caminar sobre la avenida Churubusco por casi un kilómetro.



