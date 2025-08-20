¿Quién es Kim Soo-hyun? El protagonista del K-Drama Mi Amor de Otra Galaxia

A pocos días del estreno en Azteca 7 del K-Drama “Mi Amor de Otra Galaxia”, nuestra emoción está por los cielos y queremos hablar de su protagonista, el muñeco y reconocido actor Kim Soo-hyun.

Estamos 100% seguros que “Mi Amor de Otra Galaxia” te robará el corazón y llevará fuera del planeta, por eso queremos que sepas estos datos sobre nuestro protagonista.

¿Quién es Kim Soo-hyun?

Nacido el 16 de febrero de 1998 en Seúl, Kim Soo-hyun es un actor de Corea del Sur, quien se ha vuelto muy conocido en los últimos años por sus roles protagónicos en tanto series como películas.

Es uno de los actores más populares de Corea, con exitosos proyectos, además de contar con una imagen impecable, misma que lo ha convertido en uno de los grandes referentes del K-Drama en la última década.

¿Cuáles son sus trabajos más destacados?

Realizó su debut en el mundo del entretenimiento en el ya lejano 2007 en el sitcom Kimchi Cheese Smile, pero o fue hasta el 2011 que apareció en el programa “Dream High” y un año más tarde en “Moon Embracing the Sun” donde afianzó su carrera.

Con un ascenso marcado, en el año 2013 llegó a la fama mundial tras interpretar a Seo Yi Hwa en el K-Drama: “Mi Amor de Otra Galaxia”, (“My Love from the Star”), donde además interpretó canciones de la banda sonora.

En ese mismo año dio vida a Won Ryu-wan en la película de acción y comedia “Secretly, Greatly”, la cuál fue todo un éxito en taquilla en su natal Corea.

Sus trabajos últimos trabajos destacados son “It’s Okay to Not Be Okay” (2020) y “Queen of Tears” (2024), siendo este última una de las series más exitosas y vistas de Corea.

Uno de los mejores actores

Es considerado uno de los actores más versátiles y queridos de Corea del Sur, donde ha ganado prestigiosos premios como el Baeksang Arts Award, y ha sido incluido en diversas ocasiones en listas de las celebridades más influyentes.

Además, ha figurado en la lista de Forbes Korea Power Celebrity (entre las celebridades más influyentes de Corea). Durante años ha sido de los actores mejor pagados de Corea del Sur.

¿Emocionados por ver “Mi Amor de Otra Galaxia”?

“Mi Amor de Otra Galaxia” se estrenará el próximo lunes 25 de agosto en punto de las 6:00 p.m., y podrás disfrutarla a través de la pantalla de Azteca 7, nuestro sitio web y la app TV Azteca En Vivo.