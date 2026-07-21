Cuando la diversión aparece donde menos lo esperas
Los mejores momentos del cine muchas veces nacen de las situaciones más inesperadas.
Los mejores momentos del cine muchas veces nacen de las situaciones más inesperadas. Esa es precisamente una de las características que ha acompañado a los Minions desde sus primeras aventuras.
En Minions & Monstruos, cada pequeño error termina desencadenando una nueva sorpresa. Lo que comienza como una misión aparentemente sencilla rápidamente se convierte en una historia llena de monstruos, persecuciones y momentos llenos de humor.
La película mantiene el estilo visual que ha distinguido a la franquicia durante años y suma nuevos elementos que hacen que la experiencia resulte diferente sin perder la esencia que tanto gusta al público.
Gracias a su ritmo dinámico y a la personalidad de sus protagonistas, la historia logra mantener la atención de principio a fin, ofreciendo una propuesta ideal para disfrutar durante estas vacaciones.
La nueva aventura ya puede verse en la pantalla grande.
Contenido presentado por Elektra.