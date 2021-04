Datos que no sabías sobre el rodaje de la película Maléfica.

“Maléfica” estrenada en 2014, fue dirigida por Robert Stromberg y protagonizada por Angelina Jolie, la película cuenta la vida de una hermosa hada que enfrenta grandes dificultades, las cuales la llevan a convertirse en una de las villanas más temidas.

Desde muy pequeña, Maléfica tuvo que sobrevivir sola, pasando por diversos obstáculos como la invasión de su hogar, razón por la que decide convertirse en la protectora del reino, pero eso no es nada comparado a la terrible traición por parte del hombre del que se enamoró, lo que le deja el corazón deshecho y la hace una mujer muy dura.

Detrás del exitoso resultado que fue “Maléfica” existen varios datos curiosos que seguramente no sabías y aquí te los revelamos.

La actriz Angelina Jolie deseaba mucho protagonizar “Maléfica” para poder tener en su repertorio una cinta que sus hijos pudieran ver, además claro de su fascinación por los cuentas de hadas, gusto que incluso la llevó a ser productora de este proyecto.

El maquillaje del personaje está inspirado en el que utilizó la cantante Lady Gaga en el video para su canción Born This Way, mientras que los cuernos estan basados en el look original de Maléfica en la película animada, de hecho Angelina tuvo que usar tres diferentes cuernos debido a que los más pesados podrían haberle roto el cuello de llevarlos puestos tantas horas. Por otro lado, los pupilentes que utiliza tienen las pupilas horizontales como los ojos de las cabras.

Jolie reveló que dio con el tono de voz que deseaba para Maléfica mientras bañaba a sus retoños, quienes por cierto fueron parte del elenco. Vivienne interpretó a la princesa Aurora de pequeña, ¿la razón?, fue la única niña que no se asustó con el aspecto de la actriz. También participaron Pax y Zahara, siendo jóvenes en la realeza en la escena del bautizo.

El nombre de la villana es un derivado del latín “maleficentia” que significa maldad o la que hace maldades.

El castillo es una recreación física tanto en el interior como en el exterior del que se puede ver en la película animada de 1959, fue construido durante 3 meses y en él trabajaron casi 300 personas.

Fue la misma Angelina quien se encargó de elegir a la cantante Lana del Rey para que interpretara la versión de “Once Upon a Dream”, sin duda un gran acierto.

La escena preferida de la actriz es en la que aparece con sus alas extendidas, pues asegura que al usarlas se sintió más poderosa que nunca.

Tim Burton pudo haber sido el director de “Maléfica”, pero decidió retirarse del proyecto.

El presupuesto para la producción de “Maléfica” es el mismo que tuvo “Alicia en el País de las Maravillas”, casi ¡150 millones de dólares!

El estreno de “Maléfica” coinncidió con el 55 aniversario del clásico de Disney “La Bella Durmiente”.

