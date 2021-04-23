¿Qué tienen que ver Brad Pitt y Jennifer Aniston con Minari?

"Minari" es una de las películas más nominadas en la entrega 93 de los premios Oscar, y de hecho, es una de las más emotivas y conmovedoras historias, inspirada en las vivencias del director Lee Isaac Chung, quien de hecho trabajó con Brad Pitt para este proyecto.

El director de origen estadounidense de raíces coreanas, comparte con “Minari”, el dramático retrato de una familia que llega a Estados Unidos en busca del progreso económico, pero en el camino se encuentra con retos que deriva del choque cultural y generacional de sus integrantes.

Esta historia se remonta a los años 80 para mostrarnos un poético retrato de la inmigración, el propio director ha confesado que esta es la historia que vivió su propia familia al llegar a Estados Unidos.

"Cuando me propuse hacer esta película pensé en mi papá, en su búsqueda cuando llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor”, ha confesado el director de la cinta.

La universalidad de esta cinta está basada en la honestidad y la sinceridad con la que se muestra este retrato familiar, ya que, el director afirmó que a pesar de los juicios que puedan hacerse, sirve más adentrarse en el mundo de otros para ir más allá de las superficies, y volver a algo universal.

Sabías que… Minari compite por 6 estatuillas del Oscar. Da clic aquí, y entérate de qué otras cintas están nominadas este 2021.

¿Qué papel jugaron Jennifer Aniston y Brad Pitt en Minari?

Y entonces, qué tienen que ver Jennifer Aniston y Brad Pitt con “Minari”, ¡estás por descubrirlo!

Bueno, la historia de Minari no está directamente relacionada con el ex matrimonio conformado por Jennifer Aniston, y Brad Pitt, pero sí, tiene todo que ver con la creación de la casa productora conocida como Plan B.

Resulta que Plan B, fue fundada por Aniston y Pitt en 2001, antes de su separación, y fue hasta 2006 cuando Brad se hizo totalmente cargo de este negocio, y Jenn se salió del proyecto.

Y por alguna razón, el proyecto de “Minari” llegó a manos de Brad Pitt, y la historia lo flechó al punto de que decidió tomar las riendas de la producción a través de Plan B.

Así fue como gracias a "Minari", Brad Pitt se embarcó en su primer trabajo como productor, y de hecho así fue como surgió una gran amistad con Lee Isaac Chung, con quien ya prepara un siguiente film.

Lee Isaac Chung compite como Mejor Director, y "Minari" está en la carrera por la estatuilla a la Mejor Película, sin duda esta cinta, es una de las favoritas para conquistas la entrega 93 de los premios Oscar.

Descubre cuántas estatuillas se lleva "Minari", este domingo 25 de abril en la entrega 93 de los premios Oscar, por Azteca 7. ¡Vive toda la emoción y el glamour de Hollywood junto a toda tu familia!