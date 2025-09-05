De qué trata “Die My Love”, la nueva película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson están de regreso a la pantalla grande con Die My Love, una película que por lo que nos muestra el avance oficial tiene muchos nombres importantes que prometen darnos una experiencia al nivel de los otros trabajos de la directora de este filme: Lynne Ramsay.

Die My Love es la adaptación del libro del mismo título: “Mátate, Amor” (en español) escrito por Ariana Harwicz, en el cual encontramos la historia de una mujer que acaba de ser madre y sufre terribles problemas emocionales. Este argumento es retomado por Ramsay, y lo pudimos ver en el primer avance oficial de Die My Love, el cual nos muestra a un matrimonio sumergirse en un torbellino de emociones que tal vez resquebrajen su relación.

Con las actuaciones de Jennifer Lawrence, ganadora de un premio Oscar por su papel en Silver Linings Playbook, y Robert Pattinson quien ya ha demostrado poder hacer mucho más que actuar en Crepúsculo, Die My Love se posiciona como una de las películas favoritas para la temporada de premios, sobre todo después de su arrasador estreno en el Festival de Cannes, donde recibió muy buenas críticas.

Die My Love: ¿por qué valdrá la pena verla?

Si bien el reparto principal parece ya ser razón suficiente para ir a ver la película cuando esta sea estrenada, las razones para ver Die My Love van mucho más allá de Pattinson y Lawrence, y aquí te las presentamos:

Lyanne Ramsay: ¿qué otras películas ha hecho?

Si no te suena su nombre no te preocupes, pero Lynne Ramsay tiene algunos títulos bajo su nombre que han sido más que aplaudidos en la industria cinematográfica tanto dentro como fuera de Hollywood. Ha dirigido “Nunca Estarás a Salvo”, con Joaquin Phoenix y que también arrasó en el Festival de Cannes de su año, ganándose el premio a Mejor Actor; y “Tenemos que Hablar de Kevin” con Tilda Swinton y Ezra Miller, título que a lo largo de los años se ha convertido casi en una película de culto.

Martin Scorsese está involucrado

En los créditos que podemos ver en el avance de Die My Love destaca el nombre de Martin Scorsese, aclamado director y guionista, quien cuenta con un nombre bastante pesado dentro del cine. En esta ocasión se involucra como productor de esta cinta.

Apoyada por el estudio que trajo La Sustancia

La Sustancia fue una de las películas más comentadas de su año, y no podemos negar que estar bajo el sello del estudio que la produjo puede asegurar casi una entrega impecable de Die My Love.

Die My Love: esta es su fecha de estreno en México

Die My Love tiene programado su estreno para el 14 de noviembre en Reino Unido, por lo que aún no se cuenta con información confirmada para su llegada a territorio mexicano.