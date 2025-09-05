La saga de Crepúsculo se podrá ver gratis en YouTube, conoce la fechas y en qué canal las tendrán

Una de las sagas más populares es ‘Crepúsculo’, la historia de Bella y Edward Cullen, una mujer humana y vampiro que enfrentan todo tipo de obstáculos para poder disfrutar de su amor eterno.

Aunque han pasado varios años desde su estreno, esta saga sigue siendo un referente para muchas personas, por tal razón, se ha dado a conocer que estará disponible de manera gratuita en la plataforma de YouTube durante una semana.

¿Cómo ver gratis ‘Crepúsculo’ en YouTube?

Recordemos que con las diferentes plataformas de streaming, es difícil visualizar la saga para algunas personas, pero ante su popularidad interminable, algunos fanáticos de la familia Cullen podrán disfrutar nuevamente de la historia en la plataforma de YouTube.

Hasta el momento, no se sabe cuáles serán los países que podrán disfrutar de esta oferta, pues es posible que haya un bloqueo regional que impida su exhibición en algunas naciones, pero esa información no ha sido revelada por la plataforma.

Aunque en ‘Deadline’ se detalló que se transmitirán todas las películas del 7 y el 14 de septiembre en el canal oficial de Lionsgate en redes sociales. Sin embargo, mucho se ha comentado sobre una estrategia para el relanzamiento en cines de las películas protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart, con motivo del aniversario 20 de la saga, pero por el momento no existe nada confirmado, por lo que los fans tendrán que esperar.

Recordemos que la popularidad de estas películas fue tanta que se convirtió en un referente del cine, las cintas fueron dirigidas por Catherine Hardwicke, Chris Weitz, David Slade y Bill Condon. El reparto de la saga también incluye a Ashley Greene, Jackson Rathbone, Billy Burke, Peter Facinelli, Dakota Fanning, Michael Sheen, Bryce Dallas Howard, Elizabeth Reaser y Ashley Greene.

