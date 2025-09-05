¿Sí o no? Ryan Reynolds responde si estará en Avengers Doomsday como Deadpool
Después de que una misteriosa foto en el Instagram de Ryan Reynolds los rumores sobre la aparición de Deadpool en Avengers Doomsday se dispararon, pero el actor ya salió a hablar sobre su posible participación y esto fue lo que dijo.
El pasado 11 de agosto del 2025 Ryan Reynolds alborotó a los fanáticos del MCU al subir una imagen a su Instagram en donde se veía el símbolo de la “A” de los Avengers, post que causó revuelo al muchos asumir que esa sería su confirmación de que estaría siendo partícipe de una de las películas más esperadas del 2026: Avengers Doomsday, pero el actor ya salió a dar una declaración en donde dejó en claro si estos rumores son reales o son totalmente falsos.
En una entrevista que dio en exclusiva para Entertainment Weekly, Ryan Reynolds respondió la pregunta en donde le cuestionaban si ya había estado grabando algo para Avengers Doomsday, a lo que el actor, con su ya conocido sentido del humor, comenzó a reírse.
La entrevista para EW fue dada por motivo de la promoción que Reynolds está realizando para su documental sobre John Candy, personaje que tuvo diferentes easter eggs en las películas de Deadpool, motivo por el cual no dudaron en preguntarle si habría ese tipo de easter eggs en la película de Avengers Doomsday, en un intento por lograr que el actor confirmara de una vez por todas su participación.
Pero su respuesta tal vez decepcione a muchos, ya que Ryan Reynolds dijo “ni he pisado el set. Eso es todo lo que voy a decir”, declaraciones que podrían ser o no verdaderas, pues todos conocemos todo el secretismo que hay detrás de este tipo de grandes proyectos no solo en Marvel Studios, si no en toda la industria cinematográfica.
Avengers Doomsday: Reparto Confirmado
Si bien muchos creen que aún falta reparto por ser confirmado para Avengers Doomsday, los nombres que Marvel Studios ya soltó son los siguientes:
- Chris Hemsworth como Thor
- Vanessa Kirby como Sue Storm
- Anthony Mackie como Capitán América
- Sebastian Stan como Soldado de Invierno
- Letitia Wright como Shuri
- Paul Rudd como Ant-Man
- Wyatt Russell John Walker
- Tenoch Huerta como Namor
- Ebon Moss-Bachrach como La Mole
- Simu Liu como Shang-Chi
- Florence Pugh como Yelena Belova
- Kelsey Grammer como Bestia
- Lewis Pullman como Sentry
- Danny Ramírez como Falcon
- Joseph Quinn como Johnny Storm
- David Harbour como Red Guardian
- Winston Duke como M’Baku
- Hannah John-Kamen como Ava Starr
- Tom Hiddleston como Loki
- Patrick Stewart como Charles Xavier
- Ian McKellen como Magneto
- Alan Cumming como Nightcrawler
- Rebecca Romijn como Mistik
- James Marsden como Cíclope
- Channing Tatum como Gambito
- Pedro Pascal como Señor Fantástico
- Robert Downey Jr. como Doctor Doom
¿Cuándo se Estrena Avengers Doomsday?
Avengers Doomsday se estrenará el 18 de diciembre del 2026.