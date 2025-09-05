Nuevo avance ‘Teléfono Negro 2': fecha de estreno, reparto, de qué va a tratar

Una gran sorpresa se llevaron los amantes de las películas de terror y suspenso, ya que se reveló el avance de la cinta ‘El Teléfono Negro 2’, una cinta del 2022 dirigida por Scott Derrickson, que acaparó la atención de millones de personas, pues la trama cautivó a más de uno.

Ahora, fue Universal Pictures quien lanzó una gran bomba, aunque desde hace un tiempo se había confirmado la secuela de esta cinta de terror. Siendo embargo, poco se sabía al respecto, hasta ahora que la productora decidió compartir el tráiler de esta segunda entrega, ‘El Teléfono Negro 2'.

¿Cuándo se va a estrenar el ‘El Teléfono Negro 2’?

Se espera que esta secuela llegue a cines el próximo 17 de octubre con el elenco original y otros actores que se van a sumar en esta segunda entrega. Un hecho que sorprendió al público, pues esperan que haya continuidad de la historia.

¿De qué va a tratar ‘El Teléfono Negro 2’?

Recordemos que en la primera entrega se narra el secuestro de Finn a manos de un asesino en serie, un hecho que se volvió el terror del pueblo, pues había otras víctimas en el sótano, lo peculiar de la película, es que el protagonista recibía llamadas de las víctimas fallecidas por medio de un teléfono desconectado, mismas que lo ayudaron a escapar.

Ahora para esta segunda entrega de ‘El Teléfono Negro 2’, Finn, ya de 17 años, trata de seguir con su vida de forma normal, luego del evento traumático que vivió, por su parte su hermana Gwen, de 15 años, comienza a recibir en sueños, llamadas del mismo teléfono, junto a visiones de tres niños que están siendo seguidos en un campamento.

La historia se desarrolla cuando los hermanos deciden viajar y se percatan que el asesino del que se salvó Finn está relacionado, provocando un enfrentamiento que se va desarrollando en la película.

